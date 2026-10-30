Andalucía no creará en 2027 nuevas plazas o centros para menores migrantes no acompañados y promoverá planes de retorno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (1d) junto a los vicepresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (2d); Antonio Sanz (2i); y Carolina España (1i); en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía no prevé incrementar "la creación de nuevas plazas o centros para menores extranjeros no acompañados" en la comunidad autónoma durante el próximo año 2027, así como prevé destinar una partida de su Presupuesto para dicho ejercicio a "promover planes de retorno de menores no acompañados, para puedan regresar con sus familias a los países de origen".

Así se recoge en el comunicado que ha difundido la Junta tras la celebración de la reunión del Consejo de Gobierno que ha aprobado este viernes el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2027, que se ha desarrollado dos días después de la fecha inicialmente prevista, que era el pasado miércoles, 28 de octubre, pero que quedó alterada al hilo del accidente ferroviario registrado ese día en Urda (Toledo), que llevó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a suspender esa reunión del Ejecutivo andaluz y a declarar tres días de luto oficial en la comunidad.

El proyecto de Presupuesto andaluz que ha aprobado este viernes el Consejo de Gobierno es el primero del nuevo Gobierno de coalición de PP-A y Vox conformado el pasado mes de julio tras el resultado de las elecciones autonómicas del 17 de mayo de 2026, y su envolvente asciende a 54.716,7 millones de euros, la cifra más alta de la historia de la autonomía. El presupuesto crece un 6% respecto al ejercicio anterior, lo que supone 3.118,8 millones más.

Según ha informado la Junta, "en materia de inmigración, la previsión presupuestaria se orienta al mantenimiento de los recursos existentes, con la actualización de costes que proceda y de acuerdo con lo dispuesto en el marco legal vigente, sin incrementar la creación de nuevas plazas o centros para menores extranjeros no acompañados".

Además, en el comunicado apuntan que "parte del dinero ahorrado en cooperación internacional al desarrollo se destinará a una nueva partida orientada a promover planes de retorno de menores no acompañados, para puedan regresar con sus familias a los países de origen".

Por otro lado, la Junta ha explicado al hilo de la aprobación del proyecto de Presupuestos que "los impuestos propios relacionados con el medio ambiente dejarán de pagarse a partir del 1 de enero de 2027".

PACTO DE GOBIERNO DE PP-A Y VOX

PP-A y Vox acordaron en el pacto de gobierno para esta legislatura que suscribieron a principios de julio manifestar un "rechazo frontal a la política inmigratoria del Gobierno central y a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad, a la comunidad autónoma de Andalucía".

De este modo, ambos partidos se comprometían a que la Junta rechazara "de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad".

La Junta --según lo pactado por PP-A y Vox-- "no participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Andalucía, no habilitando nuevos centros ni creando plazas en los existentes, así como reduciendo el gasto en esta materia al mínimo imprescindible".

De igual modo, PP-A y Vox se comprometieron a que, ya en este mismo año 2026, la Junta trabajara "activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen", para lo cual, "en el ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales (...), promoverá acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres".