Por Andalucía, tras el pacto PSOE-Junts, "no ve negativo a priori" que Cataluña "se implique en la gestión" migratoria

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha señalado este miércoles que, "a priori", y sin conocer "al detalle" el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para la delegación de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña, a su coalición no le parece "negativo que una administración autonómica se implique en la gestión de la competencia de inmigración", como "en cualquier otra".

Así lo ha apuntado la también representante de Izquierda Unida (IU) en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz junto a la también diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez (Sumar), a preguntas de los periodistas sobre el referido acuerdo entre el PSOE y Junts, que Inma Nieto ha indicado que no ha tenido tiempo de conocer "al detalle" ni ha estudiado su "letra pequeña", porque ha estado centrada en preparar la sesión plenaria de la Cámara andaluza que se celebra entre este miércoles y este jueves.

Por eso, y tras recordar que este acuerdo se plasma en "una proposición de ley que se va a ver en el Congreso de los Diputados", la portavoz de Por Andalucía ha subrayado que la valoración que podía hacer al respecto era todavía "muy inicial y sin haber entrado al detalle" del pacto alcanzado por PSOE y Junts.

Dicho esto, ha señalado que a la coalición de fuerzas de izquierda a la que representa, el "que otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se involucren en el procedimiento administrativo de una política que tiene las competencias muy bien definidas y que no se pueden alterar, salvo que se alterara el orden constitucional, a priori, no nos parece mal".

"Y, de hecho, si eso abre el debate para que otras comunidades también quieran hacerlo, nos parece bien", ha añadido Inma Nieto, que se ha distanciado así del "infantilismo" de quejarse "todo el día de lo que le van a dar a los catalanes".

En esa línea, la representante de IU ha recomendado a la Junta de Andalucía que, si le parece "que para la defensa del interés general" de la comunidad autónoma le "vendría bien" asumir ese tipo de competencias, y el Estatuto de Autonomía le "habilita" para solicitarlas al Estado, "en vez de quejarnos, valoremos, y si lo queremos hacer, hagámoslo".

"FAVORABLE A UN CRITERIO EXPANSIVO DEL AUTOGOBIERNO"

La portavoz de Por Andalucía ha incidido en que en su espacio político siempre han sido "favorables a un criterio expansivo del autogobierno", y, "con carácter general, no nos parece negativo que una administración autonómica se implique en la gestión de la competencia de inmigración, como en cualquiera otra", y "a priori, si es criterio de esa comunidad autónoma" optar por ello, y "legalmente tiene percha" para ello, "adelante".

Por eso, se ha reafirmado en la idea de que, si el Gobierno de Andalucía "valora que le gustaría dar pasos en ese sentido", que los dé, "en lugar de estar todo el día como el acusica de la clase", como podría suceder "con la gestión de los impuestos o con la gestión íntegra ferroviaria, en vez de quejarse de los dineros" que se le transfieren a Cataluña para la gestión de la red de Rodalíes, ha añadido.

Por otro lado, la portavoz de Por Andalucía ha indicado que a su grupo "no nos gusta la política inmigratoria que tiene" España, y "no le parece bien" lo que se "separa" de "la protección de las personas migrantes y la garantía de sus derechos que España tiene firmado proteger y respetar en un amplio abanico de tratados internacionales y en su propia normativa".

Al hilo, ha citado el caso de los centros de internamiento de extranjeros, que en Por Andalucía creen que "no deberían existir, porque en ellos se recluye a personas que no han cometido ningún delito", sino que lo que tienen es "un problema administrativo", el de que "no tienen documentación", ha comentado.

Por su parte, la diputada de Por Andalucía y coordinadora del Movimiento Sumar en Andalucía, Esperanza Gómez, ha apostillado que "estamos a favor de que se descentralice todo aquello que sea descentralizable con arreglo al marco constitucional, y luego habrá que ver cómo se hace".

En esa línea, ha apuntado que si el acuerdo entre el PSOE y Junts "sirve para, de alguna manera, agilizar, por ejemplo, los permisos de trabajo que tardan una eternidad, sería bienvenido".

"En principio, nunca nos podríamos negar a una cesión de competencias que a nosotros nos parece que va en la buena línea, que es acercar a los administrados el ejercicio de las competencias lo más posible", ha resumido Esperanza Gómez, que ha remarcado para concluir que "defendemos" eso "en todos los ámbitos".