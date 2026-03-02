Junta respalda la ampliación del Polígono Industrial El Algarrobito en Moguer (Huelva) con un incentivo de 200.000 euros

Visita a la ampliación del Polígono Industrial El Algarrobito, en Moguer. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MOGUER (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

La delegada de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta en Huelva, Lucía Núñez, ha visitado la ampliación del Polígono Industrial El Algarrobito, en Moguer, en la que la Junta de Andalucía ha aportado una subvención de 200.000 euros que evidencia su apoyo decidido al crecimiento y modernización del suelo industrial en los municipios onubenses.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, durante la visita, la delegada ha puesto en valor el incentivo de 200.000 euros concedido a la empresa Rodríguez Coca 2011 SL y destinado a la mejora y acondicionamiento de infraestructuras en este espacio productivo, lo que representa un 38,46% del total del proyecto.

La iniciativa se enmarca en la convocatoria de 2025 de los incentivos para la infraestructura básica de proyectos de la industria en Andalucía, regulada por la Orden de 22 de junio de 2023 y resuelta por la Secretaría General de Industria y Minas con cargo a la partida presupuestaria autonómica destinada a impulsar proyectos industriales en la provincia de Huelva.

En concreto, el proyecto corresponde a la tipología VI, centrada en inversiones necesarias para la mejora de los servicios y el acondicionamiento de infraestructuras existentes o de nueva incorporación en polígonos industriales, contribuyendo así a elevar la competitividad y capacidad de atracción empresarial del enclave moguereño.

En este sentido, Lucía Núñez ha destacado que "la ampliación y mejora de los polígonos industriales es clave para generar nuevas oportunidades de inversión y empleo". "Desde la Consejería trabajamos para que las empresas encuentren en Huelva suelo industrial competitivo, bien dotado y preparado para acoger nuevos proyectos productivos", ha apostillado.

Asimismo, la delegada ha subrayado que estas líneas de incentivos permiten actuar sobre infraestructuras básicas que "resultan determinantes para el desarrollo empresarial", al tiempo que consolidan el tejido industrial existente y "favorecen la implantación de nuevas actividades económicas en la provincia".

Con actuaciones como la del Polígono El Algarrobito, la Junta de Andalucía avanza en su estrategia de modernización de los espacios productivos, entendidos como motores de crecimiento local y herramientas fundamentales para la creación de empleo estable y de calidad en los municipios onubenses.

Una modernización de los polígonos industriales a la que la Junta dará un nuevo impulso con la nueva Ley de Espacios Productivos de Andalucía (LEPA), una normativa llamada a reforzar su competitividad y gestión, que fue aprobada en diciembre y entrará plenamente en vigor en las próximas semanas.

La LEPA prevé incentivos económicos para la mejora de infraestructuras, digitalización, sostenibilidad y seguridad en los polígonos, con el objetivo de profesionalizar su gestión y favorecer la colaboración público-privada.