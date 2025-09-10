Andalucía paga a los proveedores en un plazo medio de 17,43 días frente a la media nacional que se sitúa en 27,46 días

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado un Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de 17,43 días en junio, mes en el que la media nacional se ha situado en los 27,46 días. En concreto, las comunidades autónomas con un mayor PMP durante este mes han sido la Región de Murcia (52,60 días), la Comunidad Valenciana (50,27 días), Baleares (33,53 días) y Asturias (32,44 días) superaron el plazo máximo establecido en la normativa, que son 30 días.

Así lo demuestran los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Hacienda, en los que se vislumbra un leve incremento de 1,88 días en el PMP de las comunidades autónomas con respecto al mes anterior. Por el contrario, además de la región andaluza, Galicia (14,78 días), Extremadura (16,23 días) y Castilla-La Mancha (17,61 días) terminaron el mes de junio como las regiones que más rápido pagaron a los proveedores.

Les siguieron Cantabria (18,43 días), Canarias (20,29 días), Madrid (20,39 días), Aragón (20,48 días), País Vasco (21,66 días), La Rioja (24,45 días), Navarra (26,17 días) y Castilla y León (27,32 días), que acabaron por debajo del periodo medio de pago.

Por su parte, el plazo de pago de la Administración Central se ha cifrado en el sexto mes del año en 23,08 días, lo que supone una disminución de 2,03 días, mientras que el PMP Global relativo al Subsector de Corporaciones Locales del segundo trimestre de 2025 alcanza los 27,66 días, 8,79 días menos que el mismo trimestre del año anterior. Por último, el periodo medio de pago registrado en los Fondos de la Seguridad Social se cifró en 9,11 días en junio, 1,69 días menos que el mes anterior.

En cuanto a la deuda comercial, ésta se cifra en 5.033,7 millones de euros, equivalente al 0,3% del PIB nacional. Ello supone un incremento de 537,6 millones de euros con respecto al mes anterior, un 11,96% más. Sobre los pagos de naturaleza comercial efectuados en junio de 2025, éstos han ascendido a 6.164,3 millones de euros, lo que supone una disminución respecto a junio de 2024 del 6,37%. De ellos, 3.668,7 millones de euros corresponden a pagos de naturaleza sanitaria, lo que supone una bajada del 11,85% en relación con el mismo periodo del año anterior.