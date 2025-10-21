Por Andalucía pedirá en el Parlamento retirar el concierto a centros que no activen el protocolo contra el acoso escolar

Archivo - La portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán (Fotografía de archivo) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo Por Andalucía ha registrado una proposición de ley en el Parlamento contra el acoso escolar, en la que plantea que se retire el concierto educativo a los centros concertados que no apliquen el protocolo ante esos casos.

La coportavoz del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán, ha presentado este martes en el Parlamento la proposición de ley contra el acoso escolar y ciberacoso, una iniciativa que, de aprobarse, se convertiría en la primera norma de este tipo en España.

Esta iniciativa de Por Andalucía ha sido presentada en el Parlamento unos días después de que una menor que había sufrido acoso escolar por parte de compañeras del colegio Irlandesas Loreto de Sevilla se suicidara y la Junta confirmara que el centro no había activado ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente.

En declaraciones a los medios de comunicación, Durán ha explicado que la proposición de ley de su grupo, compuesta por 37 artículos, nace del trabajo realizado durante los tres últimos años junto a sindicatos, asociaciones, familias y víctimas.

"Esta ley no surge de un despacho, sino del trabajo colectivo de toda la comunidad educativa, que ha puesto voz a un problema que afecta a uno de cada cinco niños y niñas en Andalucía", ha subrayado.

Entre los artículos más destacados, la ley establece la retirada inmediata del concierto educativo a aquellos centros concertados que no activen el protocolo de acoso escolar cuando se produzca la primera denuncia, ya sea por parte de la familia, del propio menor o del grupo de compañeros que haya sido testigo de los hechos.

Asimismo, introduce la obligatoriedad de comunicar simultáneamente cada caso a la Inspección y a las delegaciones territoriales de Educación, para garantizar una actuación rápida y coordinada.

Otra de las medidas "pioneras" es la creación de una asignatura obligatoria sobre educación emocional y en valores, que se impartirá en todos los ciclos de Primaria y Secundaria. "Es fundamental educar en la gestión de las emociones, la empatía y la convivencia. Solo así podremos erradicar la violencia en las aulas desde la raíz", ha afirmado Durán.

La ley también prevé la puesta en marcha de un canal anónimo de denuncias que permita activar una respuesta inmediata y proteger a las víctimas. Durán ha recordado que la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar estima que uno de cada cinco menores sufre acoso en los centros educativos y que en Andalucía se registran oficialmente unos 200 casos al año, aunque los datos reales podrían ser muy superiores.

"Los protocolos actuales han demostrado ser insuficientes y, en muchos casos, ineficaces. Por eso damos este paso: porque no se puede mirar hacia otro lado", ha señalado.

La parlamentaria ha recordado que el año pasado Por Andalucía presentó una moción con 32 medidas para combatir el acoso, de las cuales el pleno del Parlamento aprobó 26 por unanimidad, "pero ni una sola se ha puesto en marcha y el Gobierno no ha cumplido sus compromisos". "Nuestra obligación es ir más allá y dotar a Andalucía de un marco legal que proteja a los menores y que obligue a todas las administraciones y centros educativos a actuar con responsabilidad y rapidez", ha recalcado.

La próxima semana, el grupo parlamentario celebrará un encuentro con representantes educativos, asociaciones y víctimas para cerrar los últimos flecos del texto antes de su registro definitivo.