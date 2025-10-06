Por Andalucía pedirá en el Parlamento la valoración de la Junta sobre la ZBE y su impacto en calidad del aire

Archivo - La portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

GRANADA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Por Andalucía ha registrado para su respuesta oral en comisión una pregunta sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) activada con sanciones el pasado 1 de octubre en Granada, en concreto sobre la valoración que hace la Junta acerca de las consecuencias que tendrá en la ciudadanía y sobre su evaluación del impacto de la medida para la mejora de la calidad del aire.

Así consta en la pregunta registrada con fecha de este lunes, consultada por Europa Press. La parlamentaria por Granada firmante, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Por Andalucía y secretaria institucional de Podemos en la comunidad autónoma, Alejandra Durán, ha denunciado públicamente en una nota de prensa la situación a la que se ha abocado a muchos ciudadanos de la provincia con la puesta en marcha de la ZBE.

En una semana desde la puesta en marcha de la medida que sanciona a los vehículos registrados fuera de Granada capital que acceden a ella sin etiqueta ambiental, la dirigente morada ha aseverado que "ha quedado de manifiesto el clasismo de la medida".

Lo señala así en tanto, según Durán, la medida "no considera a los vehículos por su nivel de contaminación sino por el lugar en el que se paga el impuesto, una medida que castiga a quienes tenemos que trasladarnos desde nuestros pueblos a trabajar, a hacer uso de servicios públicos o del comercio granadino".

Durán ha explicado que "la medida es tremendamente clasista" y en, "en estos días" ha podido "conocer de primera mano testimonios de personas buscando desesperadamente un vehículo que les permita poder ir a trabajar, suponiendo una merma para economías familiares de la provincia ya muy tocadas"

"Son muchas las alegaciones y quejas que el gobierno del PP de la capital ha recibido haciendo caso omiso", por eso ha exigido al Gobierno andaluz "que haga lo propio, y tome nota de este amplio rechazo social, y asuma sus competencias autonómicas en movilidad, poniendo en marcha un plan eficaz y realista de transporte público que dé respuestas a las demandas ciudadanas junto a un plan de mejora de la calidad del aire".

Según la nota de prensa de Por Andalucía y Podemos, la Agencia Europea del Medio Ambiente con "los medidores de contaminación instalados por todo el continente, ha destacado a Granada como la tercera ciudad española con peor calidad del aire" siendo por tanto "la capital más contaminada de Andalucía".

Por eso Durán ha indicado que "no se entiende la falta de ambición y de compromiso por parte de la Consejería de Medio Ambiente en el plan de mejora de la calidad del aire y su área metropolitana, Granada y 21 municipios más" y ha añadido que así se ha "visto en los presupuestos que se han ido aprobando durante esta legislatura con el rodillo de la mayoría absoluta del PP donde se han ido acumulando recortes" para la provincia "en aquellas partidas que tienen que ver con el cambio climático y medio ambiente".

Por todo ello, concluye la dirigente morada, "la lucha contra la contaminación y la mejora en la calidad del aire requiere de consenso, capacidad de escucha a la ciudadanía por parte de quienes gobiernan y de cooperación institucional entre todas las administraciones".