Andalucía pide al Gobierno un mecanismo de "revisión de precios" para obras públicas por la "volatilidad del mercado"

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, interviene en el acto de colocación de la primera piedra de una promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler en Sevilla. (Foto de archivo). - Gogo Lobato - Europa Press

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz (PP), ha reclamado este lunes al Gobierno de España que "establezca un mecanismo para la revisión de precios" para la contratación de obra pública "ante la volatilidad del mercado por los últimos conflictos internacionales".

Así lo ha señalado la consejera en unas declaraciones distribuidas a los medios de comunicación al hilo de un comunicado del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) en el que se alerta de que "el número de obras públicas que han quedado desiertas en Andalucía se ha disparado en lo que va de año hasta rozar las 300, como consecuencia del fuerte incremento de los costes de construcción provocado por la crisis geopolítica en Oriente Medio".

Rocío Díaz "ha compartido con el sector que es necesaria una reflexión profunda sobre la contratación pública y la situación de incertidumbre que generan estos conflictos", por lo que ha pedido al Gobierno de España que plantee "de forma seria y rigurosa una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público que permita responder de forma más efectiva a estas circunstancias".

La titular andaluza de Fomento en funciones ha puntualizado que, "aunque el cierre del Estrecho de Ormuz ha supuesto un impacto en la obra civil en su conjunto, esos efectos no se han visto de momento afectados en la contratación de la Consejería de Fomento", donde "se ha trabajado en colaboración estrecha con el sector desde el primer momento para que esas circunstancias no supongan un problema en el desarrollo de las infraestructuras en Andalucía", según ha indicado.

En ese sentido, ha señalado que, gracias a ese conocimiento mutuo y "a la confianza que genera esta Consejería en el sector", se ha conseguido que hasta la fecha "no haya retrasos ni obras paralizadas ni contratos desiertos por esta situación".

Rocío Díaz ha puesto de ejemplo los contratos del Plan de Asfaltado, con 151 millones de euros para la renovación de firmes, y que "todos han sido adjudicados y estarán en marcha en las próximas semanas". "Las empresas adjudicatarias, lejos de renunciar, han ido firmando estos contratos en el último mes, en pleno cierre del canal, e incluso hay constructoras que quedaron fuera y presentaron recurso especial para poder optar a estos contratos", ha destacado.

Al respecto, ha remarcado que la Consejería de Fomento "ha incrementado casi por tres la inversión, y ha revisado y actualizado los precios, lo que ha permitido amortiguar en parte el incremento de precios ocasionado por el conflicto internacional", según ha valorado Rocío Díaz para concluir.