Por Andalucía pide a la Junta una "estrategia integral" para personas con TEA que "garantice" igualdad de oportunidades

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha exigido este lunes al Gobierno de la Junta una "estrategia integral" para personas con trastorno de espectro autista (TEA) que "garantice" la igualdad de oportunidades.

Ha sido en el transcurso de una jornada organizada en el Parlamento por dicho grupo de la Cámara "para el impulso de una agenda política que dé respuesta a las necesidades de las personas con TEA", en la que han participado el coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso por Málaga, Toni Valero; la portavoz del grupo parlamentario anfitrión de esta jornada y responsable de Política Institucional de IU, Inma Nieto, y Rocío Calderón, presidenta de la asociación 'Autismo en Positivo'.

En una atención a medios, Toni Valero ha aseverado que "el conjunto de administraciones, pero muy especialmente la Junta de Andalucía, que es la que tiene más competencias, tienen que desarrollar estrategias y dotar de recursos para atender a personas con el trastorno de espectro autista, pero también a sus familiares, a sus cuidadores", y ha remarcado que "hay que garantizar la igualdad de oportunidades, el desarrollo integral de estas personas y su inserción social y laboral a lo largo de su vida".

Desde estas premisas, el dirigente de IU Andalucía ha lamentado que "la Junta menosprecia" y "deja en la cuneta a estas personas con TEA y también a sus familiares". "Lo hace con los niños cuando no les da diagnósticos precoces, cuando en su atención educativa no cuentan con los recursos que necesitan", ha abundado Toni Valero, quien también ha llamado la atención sobre las "enormes dificultades económicas" que sufren las familias de estos menores, que "están costeando los tratamientos" de sus hijos, que "debería cubrir la administración pública", y que tienen "enormes dificultades para conciliar, para trabajar, que viven situaciones de mucho estrés y mucha ansiedad", ha agregado.

El representante de IU y Por Andalucía ha subrayado que desde su espacio político entienden que "esto no es un asunto privado", sino "público", y "la administración tiene que garantizar la igualdad de oportunidades en lo que es una clara vulneración de derechos", de ahí que exijan a la Junta "que desarrolle una estrategia integral" que debería pasar por "garantizar diagnósticos precoces, por la atención temprana de los cero a seis años, por refuerzos educativos específicos hasta los doce años", así como por "ayudas a las familias que están costeando unos tratamientos de su propio bolsillo que son imprescindibles para estos niños", según ha relatado Toni Valero antes de concluir que esa estrategia también debería incluir "una atención educativa con recursos específicos de los que hoy se les está privando a estos niños".

"MUCHAS ASIGNATURAS PENDIENTES"

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario, Inma Nieto, ha subrayado que existen "muchas asignaturas pendientes" en relación a la atención temprana habiendo pasado ya "más de un año" desde la entrada en vigor de la ley andaluza al respecto que "siguen afectando a los niños" con TEA y "también a sus familias".

Así, la representante de Por Andalucía ha alertado de "carencias" en relación a dicha ley, y ha defendido la necesidad de "reducir las listas de espera" y "los tiempos exasperantemente largos que hay para llegar al diagnóstico y para el tratamiento adecuado y el seguimiento y el acompañamiento de los niños y sus familias".

Por tanto, ha explicado que lo que pretendía Por Andalucía con esta jornada es impulsar "una batería de iniciativas que esté muy pegada a la realidad de la situación, que responda a las inquietudes y a las preocupaciones de las familias, y que permita que el PP rectifique la manera cicatera en la que está poniendo recursos a disposición de este problema que tiene una afectación directa en muchas miles de familias andaluzas, en su vida cotidiana", desde la premisa de que "la Junta tiene recursos y competencias para resolver o, por lo menos, para aliviar en una medida muy importante".

LA "GRAN DISCAPACIDAD INVISIBLE"

Finalmente, la presidenta de la asociación Autismo en Positivo, Rocío Calderón, ha agradecido al grupo Por Andalucía la celebración de esta jornada sobre el autismo, la "gran discapacidad invisible", que afecta a "470.000 personas en España" a las que habría que sumar a sus familiares, según ha remarcado.

Al respecto, se ha mostrado en contra de que "la atención temprana sea gratuita solamente hasta los seis años, cuando el autismo perdura con el niño o con la niña toda la vida", y ha sostenido que "no podemos permitir que una familia tenga que esperar 30 meses para la valoración de la discapacidad", teniendo en cuenta que si un niño no tiene reconocida la discapacidad, no disfruta de "ayudas que le benefician en su desarrollo".

En esa línea, la representante de Autismo en Positivo ha abogado por que las instituciones movilicen "todas las herramientas, recursos, mecanismos" necesarios para las familias que conviven con el autismo.