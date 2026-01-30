Por Andalucía pide a la Junta el mantenimiento de la A-421 y al Gobierno recuperar la línea Córdoba-Almorchón

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, y el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, atienden a medios. - IU

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, y el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, han demandado este viernes a la Junta "cuidar" las carreteras de su titularidad, apuntando al mantenimiento de la A-421 que une Villafranca de Córdoba con Villanueva de Córdoba pasando por Adamuz, a la vez que el Gobierno recupere la línea ferroviaria Córdoba-Almorchón, en el este de Extremadura. Dichos asuntos los abordarán en una bateria de iniciativas que van a hacer en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones a los periodistas, Nieto ha comentado que "ahora estamos hablando de trenes y ojalá no tengamos que hablar de una fatalidad que tenga que ver con el mal estado de una red viaria que el gobierno de la Junta de Andalucía tiene desatendida".

A su juicio, "el ejemplo de Córdoba es de libro, con el trayecto más largo y más penoso que hacen las personas que ahora por la interrupción de la vía por el accidente de Adamuz no pueden hacer todo el tramo por ferrocarril, siendo una muestra de lo poco receptivo que es el gobierno de Moreno Bonilla a las demandas concretas que plantean los territorios y que tienen todo el sentido".

Según ha manifestado, "esa carretera debiera estar en condiciones, debiera haber tenido resuelto el problema de la falta de arcenes, debiera haber tenido resuelto el problema de las curvas tan peligrosas, de haber llegado a este punto con la carretera en condiciones, esos viajeros no harían hora y media de autobús, porque tienen a 70 kilómetros la estación de Villanueva de Córdoba por la A-421".

Al respecto, ha defendido que "la conexión norte ferroviaria para la provincia es fundamental", dado que "es una comarca que necesita una conexión ferroviaria que le aporte además a Córdoba una fluidez para las mercancías y para los pasajeros, porque estamos hablando de una provincia que pierde población y que necesita de los empujones previos a una inversión pública que se tiene que dar".

Por tanto, ha aseverado que "todas esas demandas que están sobre la mesa las vamos a trabajar, porque queremos que el gobierno de la Junta trabaje, que ahora ya hay que dejar a las familias que terminen su duelo, hay que acabar también con la sobreexposición y hay que acabar con la tentación de querer estirar esto porque alguien entienda que le viene mal al de enfrente". "Dejemos a las víctimas hacer su duelo y digerir la nueva situación a la que se enfrentan con calma y los poderes públicos a trabajar", ha expresado, para agregar que "la Junta tiene una lista de tareas que atender en materia de infraestructuras y personal".

"UNA PROBLEMÁTICA REAL"

Mientras, el coordinador provincial de IU ha advertido de que el siniestro ferroviario de Adamuz "ha dejado encima de la mesa la situación que tiene la provincia y la problemática real", después de que la estación de tren Julio Anguita "se ha quedado colapsada con la situación del transporte para Madrid por parte de la provincia" debido a los autobuses para enlazar con la estación de Villanueva de Córdoba, "que en el recorrido más corto estaría tan sólo en 70 kilómetros, pero debido a que el gobierno andaluz del PP tiene abandonada la carretera de Adamuz a la estación de Villanueva, la A-421, el desplazamiento tiene que buscarse por una vía alternativa que supone 120 kilómetros, es decir dos horas más".

En su opinión, "esto viene a mostrar la falta de inversiones que está realizando el Gobierno andaluz en nuestra tierra y que provoca que ahora mismo la situación sea mucho más preocupante en relación al transporte público", a la vez que ha pedido la apertura de "la línea ferroviaria Córdoba-Almorchón, que articularía el norte de la provincia con Andalucía y obviamente con Madrid".

Así, ha destacado que "es una línea que prácticamente está hecha, que no hay que hacer prácticamente inversiones, que se cerró en 1974 para transporte de pasajeros, que se cerraron las mercancías en el año 2019, pero que a día de hoy sería una opción estupenda y maravillosa para articular el transporte de personas y de mercancías a lo largo y ancho de toda Andalucía".

Ante ello, Pérez ha avanzado que van a plantear "varias iniciativas, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Andalucía, para pedir las necesarias inversiones en la provincia, por un elemento clave, que es articular el transporte, no solamente para el desarrollo económico y social, sino también para pensar un poco en el futuro de una Andalucía y una tierra como Córdoba, que tenga más capacidad de transporte, tenga articulado y vertebrado el territorio y tener varios elementos en relación a momentos complicados como este".

SANIDAD Y EDUCACIÓN

Por otra parte, el coordinador provincial de IU ha aseverado que van a tener este viernes "una agenda importante" con la portavoz, Inma Nieto, "preocupados por los servicios públicos, en este caso por la sanidad y por la educación, ante los procesos de privatización del PP que están destrozando y colapsando a lo largo y ancho de toda la provincia dos elementos claves, como la sanidad y la educación".

De este modo, ha señalado que van a hacer visitas "para conocer y plantear alternativas a lo que no entendemos que no es lógico en una tierra como la nuestra, que necesita de inversiones y de una sanidad y una educación justa y digna y unos servicios públicos potentes".