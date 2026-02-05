Andalucía asegura que la UE le da la razón con el Registro de Alquileres y exige al Gobierno cambiar el modelo

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha recordado este jueves que la Unión Europea, a través de su sistema de control de disposiciones normativas de los estados miembros, ha dado la razón a la Junta de Andalucía en su denuncia de que el Registro Único de Alquileres de corta duración impulsado por el Gobierno central supone duplicar el registro que ya tiene implantado el Gobierno andaluz por lo que insta a subsanar esta situación antes de mayo de 2026.
"Habíamos advertido desde el principio que esta decisión era contraria a la normativa europea y de ahí que impulsaramos un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para defender nuestras competencias y la seguridad jurídica de los ciudadanos", ha indicado el consejero en una nota de prensa.
El consejero resalta que es la Junta de Andalucía la "única Administración competente" en declarar la ilegalidad de una vivienda dedicada al alquiler turístico por lo que el número de viviendas que el Gobierno ha declarado como ilegales "no tiene ninguna consecuencia jurídica". En este sentido, Bernal ha señalado que la Junta de Andalucía, que tiene las competencias de Turismo, ya cuenta con el Registro de Turismo de Andalucía desde hace más de una década.
"Se trata de un sistema funcional y eficaz que seguimos perfeccionando por lo que es falso que vayamos a crear uno nuevo y por lo que el registro creado por el Gobierno central genera esa duplicidad administrativa inaceptable". La posición de Andalucía ha sido respaldada por la Unión Europea. "Bruselas ha ratificado nuestra tesis de que una misma vivienda no puede estar sometida a más de un procedimiento de registro cuando ya existe uno obligatorio", subrayó Bernal.
El consejero además, ha sido contundente al afirmar que la postura del Ejecutivo central es "unilateral, dañina para nuestro turismo y contraria a la normativa europea. Es inaceptable que se intente confundir a la opinión pública con argumentos que carecen de rigor y visión de futuro", ha declarado.
En opinión del consejero, el Gobierno central se equivoca a la hora de gestionar los alquileres de corta duración. "Como en muchos otros, el Gobierno central aborda esta cuestión desde un punto de vista exclusivamente ideológico que lo único que provoca es un daño a uno de los pilares de nuestra economía y a miles de pequeños propietarios".
También ha destacado que resulta sorprendente que mientras Europa pide coordinación e interoperabilidad con el Reglamento (UE) 2024/1028, el Gobierno español "opta por la vía unilateral, creando un conflicto innecesario y una inseguridad jurídica que asfixia al sector turístico". Por último, Bernal ha instado al Gobierno central a que "abandone su política de imposición y unilateralidad, que escuche a las comunidades autónomas y al sector, y que trabaje por la coordinación y la seguridad jurídica, en lugar de seguir dañando al turismo y a los ciudadanos con decisiones ideológicas y erráticas".