Por Andalucía pide a Moreno "dedicarse en cuerpo y alma a Andalucía" y afea "Presupuesto mediocre de gobierno mediocre"

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Por Andalucía y miembro de Podemos, Juan Antonio Delgado, ha reclamado este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "si está aquí que se dedique en cuerpo y alma a Andalucía" tras sostener que "habla más, le interesa más, Cataluña o Madrid que de Andalucía", antes de defender la enmienda a la totalidad de su grupo al proyecto de Presupuesto de 2024, que se debate este jueves en la Cámara autonómica, por considerarlo "un presupuesto mediocre de un gobierno mediocre".

En rueda de prensa, Delgado ha deducido sobre la figura de Moreno y sus continuos pronunciamientos sobre la política española que busca "hacerse un hueco en Madrid", algo que ha calificado de "legítimo", en el supuesto de que "caiga Feijóo como cayó Casado", aunque en ese supuesto le ha pedido una convocatoria de elecciones en Andalucía.

En su retrato del proyecto de cuentas andaluzas para 2024, Delgado ha considerado sobre éstas que "están muy por debajo de las necesidades y de las posibilidades" de Andalucía, con el reproche que son "reincidentes en la desigualdad", aunque de igual forma ha reconocido que "no teníamos esperanza viendo las actuaciones de este gobierno que eso supusiera un Presupuesto distinto".

Delgado, que ha justificado la enmienda a la totalidad ante el hecho de ser "unas cuentas muy malas, malos en políticas de mediambiente, para los servicios públicos, para los puestos de trabajo, para bajar la cesta de la compra, para la sequía", ha sostenido que "a Moreno Bonilla no le interesa gestionar lo público, no quiere gestionar", afirmación que ha sustentado en el hecho "de los 4.000 millones de Europa para Andalucía que está sin ejecutar" y concluir que "no es un gobierno del que no podamos fiar".

El portavoz adjunto de Por Andalucía ha sostenido sobre el proyecto de Presupuesto para 2024 que "desatienden la necesidad de blindar los servicios públicos y ahondan en la privatización", de la que ha puesto como ejemplo "el recorte de plantilla en sanidad", antes de argumentar que "sube de forma importante el presupuesto de sanidad, aunque lo cierto es que va a acabar en la sanidad privada" porque "se están desbordando las derivaciones".

Delgado, que ha puesto como ejemplo de la falta de inversión en infraestructuras sanitarias que la Junta de Andalucía "no va a hacer el Hospital Comarcal de Cádiz, para el que no hay un céntimo", ha calificado como "mentira" la apuesta del Gobierno andaluz por la política social tras poner de manifiesto que Andalucía "está a la cabeza de todos los rankings de vulnerabilidad", a lo que ha añadido la constatación de "la falta de voluntad política de transformar el tejido productivo", que ha concretado en el hecho de que "se estancan las inversiones en I+D+I", ámbito donde ha apuntado que "hay partidas que no han llegado al 50% de ejecución".

El portavoz adjunto de Por Andalucía ha expresado también su preocupación al atribuir al Gobierno andaluz que "asume la agenda de la extrema derecha", para esgrimir aquí que Vox no haya presentado una enmienda a la totalidad y deducir de esto que "significa que la ultraderecha está cómoda" con el proyecto de cuentas para 2024, antes de lamentar que "se ha bajado de forma notable la cooperación internacional", lo que ha llevado a que Andalucía "pase de la cabeza a la cola".

El también parlamentario de Por Andalucía e igualmente representante de Podemos, José Manuel Gómez Jurado, ha aludido a la Moción que se afrontará este miércoles en el Pleno sobre política integral para personas mayores para señalar que en el proyecto de Presupuestos 2024 "se requiere de una apuesta en el Presupuesto que no se refleja" tras poner de manifiesto que "no hay aumento en dependencia, ni un solo aumento de evaluadores" para afrontar el hecho de que "en Andalucía hay más de 400 días para las listas de espera" en dependencia, de lo que ha planteado "la situación de recorte de facto" que se vive en esta política social.

El diputado de Por Andalucía ha planteado en este punto "una compensación de al menos del 80% de la prestación cuando se sufra la demora" ante la tesis de "por qué una institución pública no asume ese retraso cuando pase los 400 días" para la evaluación y el reconocimiento de la dependencia.

Gómez Jurado ha señalado igualmente que la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA) "ha bajado a la mitad" en las cuentas de 2024 para señalar que ha pasado de los 76 millones de 2023 a los 30 millones previstos para 2024, antes de apuntar el descenso en otras políticas sociales, entre las que ha incluido el bono carestía, y deducir que "es una forma de reirse de la gente".