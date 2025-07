Por Andalucía pide la "reconsideración" de la elección del director de la Oficina Antifraude por "gruesas deficiencias"

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha presentado una solicitud de "reconsideración" del proceso de elección del nuevo director de la Oficina Andaluza Antifraude al entender que se han producido "gruesas deficiencias" en el mismo, así como al apreciar "incompatibilidades" entre la persona propuesta por el PP-A para dicho cargo --el magistrado Francisco de Paula Sánchez Zamorano-- con aspectos recogidos en la Ley 2/2021, de 18 de junio, de Lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, entre los que ha citado que el aspirante "pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura" (APM).

Así lo ha indicado la portavoz de Por Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento a unas horas de que el Pleno vote la candidatura de Francisco de Paula Sánchez Zamorano para convertirse en director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

Inma Nieto ha explicado que el escrito de "reconsideración" que ha presentado su grupo tendrá que ser analizado en la reunión de la Mesa del Parlamento convocada este miércoles por la mañana, y en todo caso ha sostenido que "todo el procedimiento, en el ámbito estrictamente reglamentario y de derechos de los grupos y de cumplimiento del reglamento de la Cámara, no se ha respetado".

"Ni siquiera se han respetado las propias indicaciones que la Mesa dio para las personas candidatas que fueran propuestas por los grupos", ha advertido la portavoz del grupo Por Andalucía, que ha señalado que se han producido "gruesas deficiencias en la tramitación" de la candidatura del "futuro" director de la Oficina Andaluza Antifraude "y algunas omisiones que nos preocupan".

Así, ha advertido de que Francisco de Paula Sánchez "pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)", cuando "uno de los requisitos que la ley establece es que no se puede formar parte de ninguna asociación para ocupar ese puesto".

En concreto, la Ley 2/2021 menciona en su artículo 27, dedicado a las circunstancias que constituyen "incompatibilidades" para ejercer el cargo de director de la Oficina, la "afiliación a cualquier partido político, sindicato o asociación profesional o empresarial".

Inma Nieto ha explicado que la pertenencia de Sánchez Zamorano a la APM "no fue incorporada en la documentación que presentó a la Cámara para hacer valer su candidatura", de forma que "no presentó ningún aval que garantizara que no estaba incurso en ninguna incompatibilidad", y esta es "una de las razones" que sustenta la solicitud de "reconsideración" que ha presentado el grupo Por Andalucía basándose en "términos reglamentarios y jurídicos".

Inma Nieto ha tildado de "completo desastre" el "proceder político" que ha seguido el PP-A en esta cuestión pese a que los 'populares' "pregonan el diálogo y el consenso", cuando, en realidad, el Gobierno de Juanma Moreno "utiliza la mayoría absoluta" con la que cuenta en el Parlamento "y su rodillo para copar puestos sin el más mínimo intercambio de impresiones con el resto del grupos, a pesar de estar hablando de instituciones de extracción parlamentaria", según ha lamentado.

ELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANDALUZ

Ha agregado que "mayor gravedad, si cabe, reviste el futuro nombramiento de la persona que esté al frente de la Oficina de la Defensoría del Pueblo Andaluz, porque las únicas cuentas que le salen ahora mismo al PP es hacerlo con Vox, un partido de extrema derecha que, de no ser porque la Oficina del Defensor del Pueblo está en el Estatuto de Autonomía, ya habría conseguido que se vaciara de contenido y se cerrara en la anterior legislatura", ha avisado.

La portavoz de Por Andalucía ha concluido señalando que a su grupo le "preocupa que este proceder insensato del PP nos pueda llevar a una situación tan rocambolesca como que un partido que no quiere que la oficina de la Defensoría funcione, tenga control en la misma hasta el punto de decidir quién la encabeza y quiénes son las personas que estén en ese equipo".