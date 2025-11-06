Andalucía pide "serenidad" para abrir un debate con las familias antes de aprobar ley estatal contra el acoso escolar

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, ha pedido "serenidad" para iniciar un debate con las familias antes de aprobar una ley estatal contra el acoso. Al respecto, familiares de menores fallecidos víctimas de bullying --entre ellos, de la joven sevillana Sandra Peña--, se han concentrado este jueves frente al Congreso, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, para exigir a los responsables políticos una Ley Integral contra el Acoso Escolar que garantice la protección efectiva de los derechos de los menores en los centros educativos.

En relación con ese debate, la titular andaluza de Educación, en una entrevista en Radio Sevilla, ha incidido en que "evidentemente, tienen que participar los centros educativos, nuestros profesores, que son quienes tienen a nuestros niños. Cuando los dejamos en el centro educativo, confiamos en quienes están allí y los cuidan". No obstante, ha añadido la consejera, "también tienen que hacerlo las familias y ser conscientes de la educación que queremos para nuestros niños y niñas; no solo vinculada a la enseñanza, sino a los valores".

En opinión de Castillo, "tenemos que educar a nuestros niños en el respeto, en la empatía, en el ponerse en el lugar del otro, que creo que es fundamental". En este sentido, la consejera ha señalado que "tenemos que implicarnos las instituciones porque al final este es un problema que llega más allá del centro educativo y se extiende de una manera generalizada a la sociedad: el que acosa en el centro, lo hace en el trabajo y en su vida diaria".

Considera la consejera de Educación que se de debe ampliar el número de actores en esta reflexión y en este debate. "Creo que las grandes tecnológicas tienen que dar un paso al frente y ayudarnos, a la familia, instituciones y centros educativos, porque hemos pasado de una situación en la que el acoso se producía en el horario escolar, a que se convierta en un acoso 24/7 con el uso de las redes".

"Entiendo a la familia, entiendo la preocupación sobre una situación que se detecta en los centros educativos, pero que su origen, a veces, no está allí, que es donde se interviene de una manera más sistemática. Creo que esto no es un problema de la escuela, sino de la sociedad, y así debería de ser planteado", ha añadido. "En muchos centros educativos, por no decir todos, se trabaja muchísimo en esos valores, que a veces no nos acompaña a la sociedad".

"Como sociedad nos falta dar el paso hacia dos cuestiones que me parecen fundamentales: las cosas no se hacen sin esfuerzo, tenemos que tener un plan y trabajar en él; y la responsabilidad. Cuando decimos 'son cosas de niños', nos equivocamos. Creo que hay que trabajar en esa vía, de quién es el que ha hecho qué y cómo lo podemos corregir". En este sentido, ha abundado Castillo, "nunca debería de llevar a medidas disciplinarias porque tendría que haberse corregido las conductas desde antes".

Por último, en relación con el procedimiento administrativo abierto al colegio de Sandra --Irlandesas de Loreto--, ha remarcado que se le ha hecho un requerimiento al centro y que se está pendiente de las conclusiones de la Fiscalía también sobre el alcance de la responsabilidad de los menores y de las personas que trabajan en el colegio "y a partir de ahí seguiremos la tramitación del expediente que tiene una serie de trámites determinados en la normativa reguladora de los conciertos".

Al hilo de esto último, "estamos esperando la determinación del alcance, la responsabilidad, siempre somos muy respetuosos con el Poder Judicial, y una vez que ellos hayan determinado eso, hacer una valoración desde el punto de vista administrativo".