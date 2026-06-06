Por Andalucía pide "soluciones urgentes" en el CEIP Poeta Molleja de Villa del Río (Córdoba) ante la ola de calor

La parlamentaria electa por Córdoba de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez. - POR ANDALUCÍA

VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria electa por Córdoba de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha lamentado "la falta de actuación" de la Junta de Andalucía en el CEIP Poeta Molleja de Villa del Río (Córdoba), donde las obras de bioclimatización adjudicadas en junio de 2022 siguen sin ejecutarse "pese a los anuncios y compromisos realizados por el Gobierno de Moreno Bonilla".

Rodríguez ha recordado que en septiembre de 2025 el delegado territorial de Educación visitó el centro junto al alcalde de la localidad para anunciar el próximo inicio de las obras. "Ha pasado otro curso escolar completo y las actuaciones siguen sin comenzar. Estamos ante otro ejemplo de las promesas incumplidas de Moreno Bonilla con la educación pública", ha señalado.

La parlamentaria electa ha mostrado su "preocupación" por las condiciones que soporta el alumnado del centro, una situación que se ha agravado en los últimos días tras producirse mareos entre varios estudiantes debido a las altas temperaturas registradas en las aulas.

"No podemos normalizar que haya niños y niñas que sufran mareos por el calor mientras la Junta sigue sin ejecutar unas obras comprometidas hace tres años. Lo que ocurre en Villa del Río es la consecuencia directa de una gestión negligente que está afectando a numerosos centros educativos de la provincia de Córdoba y de toda Andalucía", ha afirmado.

Rodríguez ha advertido de que la próxima semana se esperan temperaturas cercanas a los 38 grados y ha denunciado que miles de alumnos y alumnas siguen acudiendo a colegios que carecen de sistemas adecuados de climatización.

"El CEIP Poeta Molleja no es una excepción. Es el reflejo de una realidad que están sufriendo muchos centros educativos cordobeses que continúan esperando unas inversiones prometidas y nunca ejecutadas. Moreno Bonilla lleva años anunciando soluciones mientras los niños y niñas siguen pasando calor en las aulas", ha destacado.

Por otro lado, desde Por Andalucía han querido reconocer el esfuerzo de las comunidades educativas para afrontar una situación que debería resolver la administración autonómica.

"Ante la desidia de la Junta, son las AMPAs las que en muchos casos están asumiendo el coste de ventiladores y otras medidas para hacer más soportables las clases. Las familias están poniendo recursos de su bolsillo para cubrir unas necesidades que debería garantizar el Gobierno andaluz", ha subrayado.

La parlamentaria electa ha criticado que la única respuesta de la Junta haya sido permitir la salida anticipada del alumnado durante los episodios de calor extremo. "Reducir el horario lectivo no soluciona el problema, simplemente traslada las consecuencias a las familias. Lo que hacen falta son inversiones, planificación y obras ejecutadas".

Por Andalucía ha pedido a la Consejería de Desarrollo Educativo que informe "de inmediato" sobre el estado del proyecto de bioclimatización del CEIP Poeta Molleja y que acelere las actuaciones pendientes en todos los colegios de la provincia que "continúan sin contar con medidas adecuadas frente a las temperaturas extremas".

Finalmente, Rodríguez ha animado a la ciudadanía a participar en la concentración convocada el próximo lunes frente al Ayuntamiento de Villa del Río, a partir de las 20,30 horas.