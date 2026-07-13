Andalucía podría vivir la tercera ola de calor a partir del sábado con calima en la parte Oriental

Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. Imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha informado que las temperaturas van a ir ascendiendo progresivamente y que "a partir del sábado se podrían superar los 40 grados", advirtiendo de que "esta situación puede dar lugar a la tercera ola de calor que se extendería durante los primeros días de la próxima semana".

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha explicado que "esta ola de calor tendrá aire africano que traerá calima y que llegará a la parte oriental de Andalucía". Aunque, ha precisado que "la calima no se verá en Sevilla ni en Huelva, por ejemplo". Por tanto, "la tercera ola del calor del verano tendrá más impacto en la parte Oriental de Andalucía", ha subrayado.

Igualmente, Del Pino ha informado que "habrá lluvia muy dispersa y ocasional por las tardes en las sierras orientales (las sierras de Córdoba, de Granada y de Almería)". Por tanto, "se podrían dar tormentas en esas zonas a partir del martes", ha remarcado. En cuanto al viento, Del Pino ha señalado que durante toda la semana va a soplar viento de poniente, no muy intenso, que se notará más en la Costa Atlántica (Huelva y Cádiz) y Mediterránea (Granada y Almería).

Asimismo, Del Pino ha explicado que la semana vendrá marcada por dos elementos principales al inicio y un tercero que llegará al final. "Tenemos una situación anticiclónica que garantizará que el tiempo sea soleado en la mayor parte de Andalucía", mientras que "hay una borrasca que está formada a través de una dana y que está al oeste de Galicia".

Por último, el delegado ha precisado que esta borrasca "no va a tener mucho efecto, pero que en algún momento sí puede enviar una banda nubosa de precipitaciones en la Sierra Norte de Sevilla, concretamente el jueves". Además, ha destacado como tercer elemento "un anticiclón que se formará al final de la semana y que estará centrado entre Túnez y Argelia que será el que meta aire de origen africano que haría subir más las temperaturas".