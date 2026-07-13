Aviso amarillo este martes por temperaturas máximas de hasta 39 grados en Almería, Granada y Málaga

Archivo - Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes, 14 de julio, aviso amarillo por calor en Almería, Granada y Málaga, con temperaturas máximas que podría llegar a alcanzar los 39 grados.

Según consta en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, las comarcas granadinas de la Cuenca del Genil y Guadix y Baza se encuentran en alerta amarilla por temperaturas máximas de 39 grados entre las 13,00 y las 21,00 horas.

Asimismo, la zona malacitana de Sol y Guadalhorce se encuentra bajo nivel amarillo por temperaturas máximas de 37 grados en el mismo tramo horario, aunque se podrían alcanzar los 39 en el interior.

Finalmente, la Aemet también ha marcado aviso amarillo en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería, por temperaturas máximas de 38 grados entre las 13,00 y las 21,00 horas.

En contexto, el delegado de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha informado que las temperaturas van a ir ascendiendo progresivamente y que "a partir del sábado se podrían superar los 40 grados", advirtiendo de que "esta situación puede dar lugar a la tercera ola de calor que se extendería durante los primeros días de la próxima semana".

Para la jornada del martes se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, mientras que las temperaturas se encontrarán en ascenso. Por su parte, los vientos soplarán flojos y variables en el interior y del oeste flojos a moderados en el litoral.