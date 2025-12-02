Por Andalucía preguntará al Gobierno andaluz qué hace en pro del fin del "conflicto laboral" de Hitachi en Córdoba

Inmaculada Nieto (3ª izda.) y Sebastián Pérez (dcha.), en su reunión con el comité de empresa de la factoría de Hitachi Energy en Córdoba. - IU

CÓRDOBA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Por Andalucía ha registrado, para su contestación oral, por el Gobierno andaluz en la sesión de mañana miércoles del Pleno del Parlamento de Andalucía, para saber que "¿qué actuaciones ha realizado o piensa realizar el Consejo de Gobierno para favorecer la resolución del conflicto laboral existente en Hitachi Energy Spain en Córdoba?".

Así lo recoge la citada pregunta, a la que ha tenido acceso Europa Press, "relativa a intervención política en el conflicto laboral de Hitachi Energy", a propuesta de la portavoz de Por Andalucía en la Cámara autonómica, Inmaculada Nieto Castro, y del parlamentario andaluz de dicha formación por Córdoba, José Manuel Gómez Jurado.

En la exposición de motivos de la pregunta se señala que "la empresa Hitachi Energy Spain mantiene con su plantilla en Córdoba un conflicto laboral" que, "en vez de encauzarse a través de la buena fe", mediante la negociación, "incrementa su hostilidad por la irresponsable actuación de la dirección de la empresa, beneficiaria, por cierto, de subvenciones millonarias por parte de la Junta de Andalucía, que, por lo que se ve, no condiciona su abono al respeto, mantenimiento y ampliación de los derechos laborales de su plantilla".

Además, "en estos últimos días, como se acredita en la información que adjuntamos a la presente pregunta, la empresa ha abierto centenares de expedientes disciplinarios a sus trabajadores, ha cerrado la fábrica y paralizado la actividad, y se niega a encauzar la resolución del conflicto a través del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, adscrito a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía".

Por último y a juicio de Por Andalucía, "la Administración autonómica tiene competencias para favorecer el diálogo social y la resolución de conflictos laborales, y este debe ser una prioridad, por el alcance que el mismo" está teniendo, "y por el determinante papel que la empresa juega en el ámbito económico y social de Córdoba".

Por eso, "a la vista de las consideraciones anteriores", desde Por Andalucía se formula al Gobierno andaluz, para su respuesta oral en el Pleno de mañana miércoles, la referida pregunta de que hace o hará el Ejecutivo que preside el popular Juanma Moreno en pro del fin del citado conflicto laboral en la factoría de Hitachi Energy en Córdoba, con cuyo comité de empresa se han reunido la portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, y el coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez.