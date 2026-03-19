Andalucía prevé reclamar en los tribunales "responsabilidad patrimonial" al Gobierno por la desconexión del AVE a Málaga

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, durante su intervención en el VI Foro Español en Andalucía. (Foto de archivo). - MARIA JOSÉ LÓPEZ

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía está "estudiando" de la mano de su Gabinete Jurídico emprender acciones judiciales para reclamar al Gobierno central "responsabilidad patrimonial" por la suspensión de la conexión ferroviaria por alta velocidad entre Madrid y Málaga, que está causando "un daño incuantificable a la 'marca Andalucía', la 'marca Málaga' y 'Costa del Sol', y alguien tiene de alguna forma que asumir esa responsabilidad".

Así lo ha manifestado este jueves la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha confirmado que, si el Gabinete Jurídico le da su visto bueno, la Junta va a "emprender" esa vía, porque entiende que no puede quedarse "de brazos cruzados" ante esta situación, según ha remachado.

La consejera portavoz ha incidido en señalar que desde la Junta están "preocupados por lo que está ocurriendo con Andalucía en general y con Málaga y la Costa del Sol en particular", porque la suspensión de la alta velocidad en dicha conexión está ocasionando "pérdidas millonarias" que "afectan directamente al bolsillo de las familias, de los autónomos, del que tiene un pequeño comercio, de los trabajadores que no van a ser contratados como consecuencia de esa caída" del turismo derivada de esa suspensión.

Carolina España ha criticado que desde el Gobierno central "han dado hasta tres fechas" para la reanudación de la conexión por alta velocidad suspendida tras los temporales de este invierno, y la última ha sido la de finales del próximo mes de abril, si bien ha avisado de que desde la Junta no tienen "certidumbre de que el AVE esté abierto a finales de abril" tampoco.

La consejera ha lamentado que el Gobierno haya incluso pospuesto la reanudación del servicio a después de la Semana Santa, cuando "era impensable" que Málaga estuviera "sin AVE" en dicha fecha. "Era una línea roja que han cruzado porque, al final, lo que estamos viendo es que los servicios públicos, las inversiones ferroviarias, están colapsados", ha agregado la representante de la Junta.

Carolina España ha defendido que "lo que tiene que hacer" el Gobierno central es "dar la cara y arreglar la situación, y poner medidas encima de la mesa", y al respecto ha censurado que, hasta ahora, "no ha habido ningún responsable político, ningún ministro" del Ejecutivo "que haya venido a Málaga ni a Andalucía a dar la cara", y lo que han hecho desde la administración central es mandar "al presidente de Adif --el pasado lunes-- a hacer una visita de obra", ha apostillado.

La consejera ha defendido que el Gobierno debería aprovechar el Consejo de Ministros extraordinario que se celebra este viernes para aprobar medidas que compensaran esta suspensión de la alta velocidad, si bien ella misma ha señalado que en la Junta no tienen "esperanzas" en que eso vaya a ser así "porque ya estamos viendo lo que le importamos" los andaluces al Gobierno, al que "no le importa esta tierra", según ha lamentado.

La titular andaluza de Economía y Hacienda ha sugerido que por parte del Gobierno se podrían plantear iniciativas en este contexto como las de impulsar "una campaña promocional de Málaga y la Costa del Sol de cara al verano, bonificar los billetes de avión a Málaga, o el peaje de la Costa del Sol", pero "estamos viendo que este Gobierno, como siempre, mira para otro lado", ha reprochado.

"RESPONSABILIDADES POLÍTICAS"

Tras subrayar que Málaga es "una provincia eminentemente turística" que recibe a "uno de cada tres turistas que vienen a Andalucía", la consejera ha considerado además que ante esta situación se tendrían que "asumir responsabilidades políticas" en el ámbito del Gobierno central "sobre todo por aquello del agravio" en comparación con lo sucedido en Cataluña, porque "lo que no puede ser es que haya un problema de Rodalíes" --trenes de cercanías-- en dicha comunidad del que "nos hemos enterado toda España", y por ese asunto "haya habido dos ceses", y "al secretario de Estado de Transportes le hayan obligado a instalarse allí hasta que se solucionara el problema".

En todo caso, la portavoz de la Junta ha apostillado que, más allá de las responsabilidades políticas, lo que quieren de forma prioritaria desde el Gobierno andaluz es que "se arregle cuanto antes" este problema, que el Ejecutivo central "se tome en serio a Andalucía y a Málaga, y que dé certidumbre, fecha concreta y exacta" para la recuperación del servicio, y que "ponga medidas encima de la mesa".

"Son las tres cosas a la vez", ha aseverado Carolina España, que ha denunciado además que se están registrando "más retrasos que nunca" con el AVE, y que, actualmente, "los trenes te dejan tirado cuando menos lo esperas" y, de hecho, hasta a la propia vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "le ocurrió" recientemente que "venía en el AVE de Madrid y se estropeó, la dejó tirada el tren y tuvo que venir un coche oficial a llevarla a un acto a Sevilla".

"Esto no puede ser", ha sentenciado la consejera portavoz antes de incidir en reclamar al Gobierno que se ponga "las pilas", así como que dé "la cara", asuma "responsabilidades" y ponga "medidas encima de la mesa y agilizar todo lo que sea posible" para que Málaga no siga "desconectada por tren de Madrid y del resto de España", teniendo en cuenta además que "ya la Semana Santa está perdida" en materia turística, y las vacaciones de verano están ya "a la vuelta de la esquina, y la gente empieza a hacer las reservas ahora", por lo que hay que tener "mucho cuidado, porque estamos jugando con algo muy importante que da de comer a muchas familias en la provincia" malagueña, según ha remarcado la consejera de Economía para finalizar.