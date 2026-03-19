Bendodo exige a Gobierno un puente aéreo Málaga-Madrid entre las medidas urgentes por supresión de AVE directo

Archivo - El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en Málaga. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha criticado este jueves el "abandono intolerable" al que el Gobierno de España "está sometiendo a la provincia tras la cancelación del servicio directo de AVE en la línea Madrid-Málaga".

Ante esta situación ha exigido, entre otras medidas urgentes, la creación de un puente aéreo provisional entre Málaga y Madrid, con precios tasados y asequibles, "que garantice una alternativa real mientras se restablece plenamente el servicio ferroviario".

Bendodo ha criticado la "falta de previsión, sensibilidad y compromiso" del Ministerio de Fomento, que ya ha anunciado que la normalidad en esta conexión estratégica no se recuperará hasta finales de año, "condenando a Málaga a meses de aislamiento impropio de una provincia líder en España".

Por ello, el vicesecretario ha demandado la puesta en marcha "inmediata" de un plan de choque que incluya tres medidas urgentes, entre las que destaca la creación de este puente aéreo, ya que "no se puede dejar a miles de usuarios sin soluciones mientras el Gobierno mira hacia otro lado", ha añadido.

Además, ha reclamado la eliminación o bonificación "inmediata de los peajes en las autopistas de la Costa del Sol y de Las Pedrizas, con el fin de compensar el incremento forzoso de los desplazamientos por carretera", ya que "es inaceptable que los malagueños tengan que pagar dos veces las consecuencias de la ineficacia del Gobierno".

En paralelo, también ha instado al Ministerio de Fomento a que negocie con las compañías aéreas que operan la ruta entre Málaga y Madrid para que refuercen sus vuelos diarios con aviones de mayor capacidad, "evitando así una escalada de precios y garantizando que se pueda absorber el aumento de la demanda".

Bendodo ha señalado en un comunicado que "lo que está haciendo el Gobierno con Málaga es un castigo en toda regla". "No hay planificación, no hay alternativas y no hay explicaciones. Solo hay una gestión negligente que perjudica a miles de malagueños cada día", ha apostillado.

De igual modo, ha añadido que "si el Gobierno es incapaz de garantizar una conexión ferroviaria digna, al menos debe asumir su responsabilidad y activar de inmediato un plan de choque con medidas reales y eficaces". En este sentido, ha advertido de que "Málaga no puede quedarse parada mientras el Ejecutivo improvisa y llega tarde, como siempre".

"El silencio y la inacción del Ministerio de Fomento son inaceptables. Exigimos respuestas ya y soluciones inmediatas. Málaga no merece este trato", ha concluido.