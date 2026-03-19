La Junta exige "respeto a los andaluces" y replica a Puente que la situación ferroviaria "no está para bromas"

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, inaugura junto a la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, el carril BUS-VAO del Aljarafe. A 19 de marzo de 2026,en Sevilla (Andalucía , España). La Junta de Andalucí - Gogo Lobato - Europa Press

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz (PP), ha exigido este jueves "respeto a los andaluces", así como ha replicado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que "Andalucía no está para bromas ni está para ironizar sobre la situación ferroviaria" de la comunidad.

Así se ha pronunciado la consejera en una atención a medios en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) al asistir a la inauguración del carril BUS-VAO, y en respuesta a las declaraciones que el ministro Puente ha difundido a través de un vídeo subido a redes sociales en relación a la suspensión de la conexión directa por alta velocidad entre Málaga y Madrid tras colapsar un muro en la localidad malagueña de Álora.

Rocío Díaz ha aseverado que "los andaluces merecen respeto máximo, y eso es lo que siempre" exigen desde la Junta "al Gobierno de España", y, en respuesta a las declaraciones del ministro, la consejera ha pedido que "por favor no se hagan este tipo de comentarios irónicos sobre la situación que estamos viviendo en Andalucía".

La titular andaluza de Fomento ha señalado que Óscar Puente "ha puesto una serie de ejemplos que no han sido muy afortunados de ninguna de las maneras", y en concreto se ha referido a "una obra de emergencia en Ronda" (Málaga) de la que "se hizo cargo, como no puede ser de otra manera la Consejería de Fomento".

Rocío Díaz ha defendido que, en relación a dicha obra, "la forma de actuar desde el principio" por parte de la Junta "fue distinta" a la del Ministerio, y al respecto ha valorado que, "en cuanto se produjo la situación de colapso de esa carretera, a las pocas horas declaramos una emergencia; pusimos todos los medios humanos, materiales y económicos a disposición de solucionar la situación", y "dimos toda la transparencia del mundo a los alcaldes y a los vecinos para decir qué estaba ocurriendo en esa carretera".

"Y, por supuesto, trabajamos desde el primer momento las 24 horas del día, como no puede ser de otra manera, para solventar la situación, siempre garantizando la seguridad de los trabajadores", según ha abundado la consejera, que ha defendido que su departamento dio "explicaciones una y mil veces, porque es así como hay que trabajar en políticas públicas", según ha remachado Rocío Díaz para finalizar.