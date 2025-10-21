Andalucía se promocionará como destino interior en la primera 'Spain Is (Much) More 2025'

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía forma parte de la primera edición de 'Spain Is (Much) More 2025', el nuevo proyecto impulsado por Turespaña en colaboración con Paradores y en torno a los Pueblos Más Bonitos que busca reforzar la promoción internacional del turismo de interior y sostenible de España. Del 19 al 23 de octubre, periodistas, creadores de contenido e influencers internacionales recorrerán seis rutas simultáneas por la península (nueve comunidades autónomas) para descubrir el patrimonio natural, cultural y gastronómico del país.

La comunidad andaluza, junto con Castilla-La Mancha, participa en la Ruta del Sur, con un itinerario acompañado de periodistas y creadores de contenidos de Estados Unidos de América y Canadá, tal como ha informado Turespaña, dependiente del Gobierno de España, en una nota de prensa. Esta nueva iniciativa de Turespaña reunirá a cerca de cincuenta periodistas y creadores de contenidos, en seis rutas simultáneas por nueve comunidades autónomas del interior, con la colaboración de Paradores y los Pueblos Más Bonitos de España.

La Ruta del Sur del programa 'Spain Is Much More 2025' mostrará la España del interior junto a Castilla La Mancha con el objetivo de descubrir el patrimonio natural, cultural y gastronómico del país. La ruta se iniciará en Málaga y finalizará en Almagro (Ciudad Real). Pasará por Málaga, Cádiz y Jaén y combina cultura, paisaje y experiencia únicas, de interés para el viajero de EEUU y Canadá, principalmente.

La Ruta del Sur está concebida para el mercado norteamericano, cada vez más interesado en viajes culturales, paisajísticos y "experienciales", con un enfoque claro de historia viva y el encanto de lo local, ha explicado Turespaña. Esta ruta propone un recorrido por enclaves del Sur de España, con paradas en paradores emblemáticos, como es el caso de Ronda, Jaén, Úbeda, Puerto Lápice y Almagro.

El itinerario de esta ruta atraviesa "la Andalucía más monumental, más genuina, incluyendo localidades de la red de los Pueblos Más Bonitos de España", como Grazalema, Baños de la Encina, Parauta y Genalguacil, así como experiencias sensoriales que se adaptan al interés del público norteamericano. Un itinerario de alrededor de 970 kilómetros, en el que difrutar de experiencias gastronómicas, de la serranía de Ronda, de la cocina basada en el aceite de oliva virgen extra y los sabores del gazpacho y el ajo blanco, entre otros.