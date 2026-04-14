Por Andalucía propone una ley integral contra la corrupción para que "quien lo haga, lo pague con su patrimonio"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia del Gobierno andaluz, Antonio Maíllo, junto la candidata de la coalición por Cádiz, Esperanza Gómez, y la directora provincial de IU Sevillla, Nina Gordillo. - EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia del Gobierno andaluz, Antonio Maíllo, ha propuesto este martes una ley integral contra la corrupción con el objetivo de que "quien lo haga, lo pague".

Así lo ha anunciado Maíllo en unas declaraciones ante los medios frente a la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla. Una elección motivada tras la apertura de diligencias por parte de una jueza de Almería ante la denuncia penal contra el SAS interpuesta por presunto homicidio por imprudencia grave ante un paciente que falleció por cáncer de mama.

"Andalucía tiene que votar sabiendo la verdad de lo que hubo en la crisis de cribado de cáncer", ha remarcado Maíllo quien ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "despreciar" a las mujeres afectadas por la crisis de los cribados de cáncer de mama.

En relación a la propuesta legislativa, el candidato de Por Andalucía ha puesto el foco en los corruptos y "los corruptores". Por ello, Maíllo ha señalado que las personas condenadas por corrupción "tendrán que devolver de su patrimonio lo robado a las arcas públicas".

"Lo que tienen que hacer es que devolver el patrimonio robado y cuando estén con la pérdida de patrimonio total, entonces se darán cuenta de que ser corrupto o corruptor no les salen a cuenta", ha remarcado.

Asimismo, el texto propone que las empresas "que corrompen" tengan prohibido volver a aspirar a contrataciones públicas de la Junta. "Con esas medidas estamos convencidos que atacamos la clave de la corrupción", ha espetado Maíllo.

El también coordinador federal de IU ha afirmado que Andalucía "lidera el mapa de la corrupción en España" y ha citado como ejemplo el caso 'Mascarillas' de Almería, que investiga presuntas irregularidades y 'mordidas' en contratos realizados desde la Diputación provincial.

"Le ha bastado cuatro años de mayoría absoluta para llenar Andalucía de casos de corrupción", ha remarcado Maíllo quien, en paralelo, ha acusado a Moreno de "jugar sucio" después de que la Junta Electoral de Andalucía (JEA) "haya estimado" ocho denuncias de la candidatura por las "visitas técnicas" de consejeros de la Junta que "eran en realidad actos electorales encubiertos financiados con recursos públicos".

"No es una valoración política de la Junta Electoral, sino decisiones y acuerdos que adopta en la que ponen colorado a consejeros y al propio Juanma Moreno diciéndole que se abstenga de hacer visitas que son actos de propaganda", ha subrayado.



