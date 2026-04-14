Durán (Por Andalucía) asegura que "es el momento de consultar a la ciudadanía sobre la forma de estado"

La número dos de la lista provincial de Por Andalucía en Sevilla, Alejandra Durán, junto con la plataforma Sevilla por la República en un acto de homenaje por las víctimas de la dictadura franquista. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La número dos de la lista provincial de Por Andalucía en Sevilla, Alejandra Durán, ha acompañado este martes a la plataforma Sevilla por la República en su homenaje a las víctimas del fascismo en el cementerio de la capital andaluz con motivo del 95 aniversario de la proclamación de la segunda República.

Según ha indicado la coalición en una nota, Durán ha señalado que la "crisis de valores que atraviesa la monarquía, es el momento de consultar a la ciudadanía sobre la forma de estado qué quieren los españoles y españolas".

Al hilo de ello, la número dos por Sevilla de la coalición ha destacado que la república "son los servicios públicos, encabezados por una sanidad universal de calidad, una educación pública científica y crítica, el derecho a la vivienda real, disponer de una movilidad sostenible, respetar el medioambiente, el empleo digno o garantizar la igualdad".

Asimismo, Durán ha remarcado la importancia de "reforzar" la memoria democrática y "aspirar a un horizonte republicano que se inspire en la lucha popular por la libertad, la igualdad y la fraternidad".

"Hoy no solo señalamos la decadencia de la monarquía, también homenajeamos a las personas caídas a manos del fascismo, 3.000 demócratas que siguen en fosas comunes, entre ellos, el alcalde republicano de Sevilla y el padre de la patria andaluza, Blas Infante", ha subrayado.

Por otro lado, la exdiputada ha señalado que "la monarquía se burla de la soberanía popular al privarnos de elegir la jefatura del estado". "Frente a todo esto, solo nos queda una opción, la república como expresión de la democracia radical, la participación efectiva y democrática de la sociedad en la toma de decisiones públicas", ha afirmado.

Durán ha concluido que la monarquía actual "es un obstáculo en la lucha de la ciudadanía por avanzar en derechos políticos y sociales".

