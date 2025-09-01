Por Andalucía propone que el Parlamento guarde minutos de silencio por el "genocidio" israelí en Gaza

Archivo - La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 24 de julio de 2025. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha presentado este lunes, 1 de septiembre, una iniciativa que ha elevado a la Mesa del Parlamento para que "toda la actividad parlamentaria pública que celebre" la Cámara autonómica --ya sean sesiones de Pleno como comisiones y reuniones de la Junta de Portavoces--, "así como actos institucionales que se desarrollen en la sede del Parlamento, comiencen con un minuto de silencio en repulsa al genocidio" israelí en Gaza.

En concreto, el grupo parlamentario que integra a Podemos e IU, entre otras formaciones de izquierda, justifica la solicitud de estos minutos de silencio en el Parlamento andaluz como gesto de repulsa al "genocidio que sufre el pueblo gazatí, en memoria de las víctimas y señal de respeto a su dolor, y como exigencia de que el gobierno de Israel ponga fin a sus actos criminales".

Desde Por Andalucía plantean que esta iniciativa, consultada por Europa Press, se mantenga "hasta que la Mesa del Parlamento o la Junta de Portavoces considere" que se "ha restaurado la legalidad internacional".

En un audio remitido a los medios, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha sostenido que resulta "un sinsentido que se desarrolle con absoluta cotidianeidad la actividad parlamentaria mientras se está produciendo un genocidio en Palestina que ha tocado el corazón del pueblo andaluz".

En esa línea, la también parlamentaria de IU ha subrayado que "se están incrementando las concentraciones, las muestras de apoyo y de solidaridad en Andalucía con el pueblo palestino, y el Parlamento debe estar a la altura", según ha remachado.

De esta manera, la portavoz de Por Andalucía ha expresado su deseo de que la Mesa de la Cámara "acceda" a la petición de su grupo y "acuerde que toda la actividad parlamentaria se inicie con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas y al horror que padecen, y que ese minuto de silencio se mantenga hasta tanto se restablezca la legalidad internacional que se está vulnerando de manera absolutamente impune por parte de Israel", ha añadido.

Inma Nieto ha avisado para finalizar de que ésta "no va a ser la única iniciativa" que planteen desde Por Andalucía, pero sí es la "primera" y se presenta coincidiendo con el inicio del nuevo curso político y desde el Parlamento, que es "donde reside la soberanía del pueblo andaluz", según ha subrayado.