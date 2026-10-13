Por Andalucía propone a Sergio Cedena para el Consejo de RTVA y a María Cruz Tornay para el Consejo Audiovisual

Archivo - Pabellón sede de la RTVA. - ANDRES TORREADRADO/RTVA - Archivo

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha propuesto a Sergio Cedena Crespo para formar parte del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y a María Cruz Tornay Márquez para el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA).

Así lo han confirmado fuentes de la coalición a Europa Press este martes, día en el que acaba el plazo para presentar candidaturas a la renovación de los órganos de extracción parlamentaria.

Sergio Cedena es el actual secretario de organización del Movimiento Sumar en Andalucía y fue el número cinco de la coalición por Sevilla en las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Nacido en Madrid, es licenciado en Ciencias Políticas.

Por su parte, María Cruz Tornay Márquez es Doctora en Comunicación y Máster en Estudios de Género y Desarrollo Profesional por la Universidad de Sevilla. Asimismo es docente en el área de Comunicación del Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide (UPO). También es docente colaboradora de postgrado en la Universidad de Nebrija y en la Universidad de la Santísima Concepción de Chile.

Según informaron fuentes parlamentarias a esta agencia, de cara a la renovación de los órganos se ha planteado que, en esta ocasión, el PP-A proponga a cuatro candidatos para el consejo de la RTVA y el CAA; el PSOE-A a dos en cada uno de ambos órganos; Vox a uno, Adelante Andalucía a otro y Por Andalucía al restante representante en cada caso.

PP-A y Vox, socios en el Gobierno andaluz, han propuesto que Juan de Dios Mellado siga como director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y que la actual secretaria general del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Ana María Vielba, sea la nueva directora general del Consejo Transparencia y Protección de Datos.

Asimismo, han apostado por la continuidad de Domi del Postigo al frente del Consejo Audiovisual de Andalucía, que repite en el órgano ha propuesta del PP-A.

Todos estos cargos tienen que ser elegidos por el Pleno del Parlamento por unas mayorías cualificadas. En el caso de los integrantes del Consejo de Administración de la RTVA y de los miembros del Consejo Audiovisual la fórmula de designación es mayoría de tres quintos.