Por Andalucía se reafirma en "dar visibilidad" a mujeres de la crisis de las mamografías: "Que no las llamen mentirosas"

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, en una imagen del jueves, día 23, en el Pleno del Parlamento. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha calificado este viernes de "perorata técnica" la respuesta que da el Gobierno andaluz a la desaparición de imágenes de mamografías con lesiones dudosas en las historias clínicas de las andaluzas que son usuarias del programa de cribado de cáncer de mama.

"No vamos a consentir que se llame mentirosas a estas mujeres. Seguiremos dando visibilidad a este escándalo, porque lo que está en juego es su salud y su derecho a la verdad", ha advertido Nieto, según una nota de este grupo parlamentario.

"Tienen que decir la verdad: ¿qué ha pasado? ¿Por qué han desaparecido esas imágenes? ¿Cuántas mujeres están afectadas? ¿Qué ha ocurrido con sus historias clínicas?", se ha preguntado la también dirigente de Izquierda Unida Andalucía de forma retórica.

Nieto ha rechazado las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por sus críticas hacia las denunciantes de la desaparición de sus pruebas médicas al tiempo que le ha reclamado que "basta de esconderse", ha añadido, mientras le ha acusado de utilizar a los profesionales sanitarios "como parapeto" para eludir su responsabilidad política.

"Primero ha intentado escudarse en Antonio Sanz, y ahora intenta esconderse detrás de los radiólogos. Pero las mujeres andaluzas no son ingenuas: saben perfectamente que el responsable último es él", ha continuado argumentando sobre la actitud de Moreno en esta crisis.

Por Andalucía considera que no se trata de un simple "error técnico", por lo que ha apuntado que de fondo hay "un problema grave de transparencia y de falta de respeto a los derechos sanitarios".

"No sirven explicaciones genéricas sobre cómo se analizan las mamografías. Las mujeres exigen saber por qué ya no pueden acceder a sus propias imágenes médicas, y el Gobierno de la Junta tiene la obligación de responder", ha insistido Nieto.

Por Andalucía ha reclamado al Ejecutivo andaluz que actúe con urgencia para aclarar las causas de la desaparición de las imágenes, restablecer el acceso a las pruebas médicas y detallar el número exacto de afectadas.

"Tienen que dar explicaciones ya", ha subrayado Nieto, quien ha exigido a Moreno que ponga fin a su "campaña de desprestigio" contra las mujeres que han denunciado la irregularidad.

"En lugar de acusarlas de mentir o refugiarse en tecnicismos, debe asumir su responsabilidad y actuar con la seriedad que merece un asunto tan grave", ha señalado.

La portavoz de Por Andalucía ha recordado que "no permitiremos que el Gobierno se esconda tras excusas burocráticas ni que siga descalificando a quienes solo piden transparencia".

"Las mujeres andaluzas merecen respeto, claridad y soluciones reales, no insultos ni silencios cómplices", ha proclamado la también dirigente de Izquierda Unida Andalucía.

Las declaraciones de Nieto se producen en una jornada en la que el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha reclamado su "inmediata dimisión" a través de una publicación en su cuenta personal en la red social X por considerar que el jueves en el Pleno del Parlamento durante la sesión de control al gobierno "soltó un gran bulo culpando a los profesionales sanitarios".

La portavoz de Por Andalucía y dirigente de IU Andalucía, en el transcurso de su pregunta al presidente de la Junta de Andalucía exhibió dos mamografías de una misma paciente, que, inicialmente tenía la firma de un radiólogo que señalaba una aparente lesión tumoral, imagen que después no se reproducía de igual forma en el portal digital sanitario de la Junta, que lo hacía ya sin la firma del radiólogo y la aparente lesión sin señalizar.