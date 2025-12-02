Por Andalucía rechaza disculpas ante archivo de Fiscalía de mamografías: "No nos despistamos; hay dejación de funciones"

La diputada del Grupo Por Andalucía Esperanza Gómez, este martes en rueda de prensa en el Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Por Andalucía Esperanza Gómez ha rechazado este martes que tengan que disculparse tras conocerse en esta jornada el archivo de la Fiscalía de Sevilla de la denuncia que presentó la asociación Amama por pérdida de pruebas y manipulación de expedientes de las pacientes del programa de cribado de cáncer de mama.

En rueda de prensa en sede parlamentaria Gómez Corona ha replicado con un "disculpas, ninguna" y ha instado al Gobierno andaluz a "pedírselas a las afectadas" tras la exigencia que ha hecho en este sentido el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en su primer pronunciamiento tras conocer la respuesta de la Fiscalía de Sevilla descartando la comisión de delitos como descubrimiento de secretos o daños informáticos.

La también coordinadora de Sumar Andalucía ha señalado que el archivo de la Fiscalía de la denuncia de Amama "no significa que no haya responsabilidades", al tiempo que ha advertido que "no nos vamos a despistar en exigir responsabilidades administrativas, políticas y ya veremos si penales".

Ha blandido como argumento de fondo que "hay dejación de funciones del SAS (Servicio Andaluz de Salud) en la crisis sobre el problema de comunicación de resultados de mamografías no concluyentes y dudosas en el cribado de cáncer de mama.

"A los tribunales se acude cuando se cree que puede haber un delito", ha afirmado en este sentido, convencida de que este pronunciamiento de la Fiscalía "no significa que no haya algún tipo de responsabilidad".

Gómez Corona ha advertido que "se ha dejado a su suerte a miles de mujeres" por cuanto ha criticado que no se hiciera "una segunda prueba ante la sospecha" del desarrollo de la enfermedad, por lo que ha apuntado sobre la omisión del SAS que "no hacen nada" cuando se trataba de usuarias que "pueden estar enfermas y se podía aminorar el daño".

La diputada de Por Andalucía ha insistido en que "todavía no sabemos por qué" se han producido los problemas de comunicación a las pacientes de los resultados de mamografías dudosas.