Andalucía recibe 136,8 millones de las primeras transferencias del Gobierno para el nuevo Plan Estatal de Vivienda

Imágenes de las obras de regeneración urbana de El Pilar. A 27 de agosto de 2026 en Chiclana, Cádiz (Andalucía, España). - Gogo Lobato - Europa Press

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha transferido a la Junta de Andalucía los primeros 136,8 millones de euros correspondientes a la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026/2030 para la comunidad. Esta cantidad forma parte de los 718,2 millones de euros de financiación estatal previstos para Andalucía durante el periodo 2026/2030.

A esta financiación estatal se suma una aportación mínima de 478,8 millones de euros por parte de la comunidad autónoma, de manera que la inversión total prevista en Andalucía asciende a 1.197 millones de euros durante el periodo de vigencia del Plan, según una nota del Gobierno.

El Plan Estatal de Vivienda 2026/2030 --que recibió el aval "unánime" de las comunidades el pasado mes de mayo en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana-- triplica los recursos respecto al PEV 2022-2025, elevando la inversión hasta los 7.000 millones de euros con un triple eje de actuación basado en más construcción, más rehabilitación y más protección, con el objetivo de ampliar el parque público de vivienda asequible y reforzar las políticas públicas en materia de vivienda.

De este modo, para garantizar una "gestión transparente y eficiente" de estos recursos, el Ministerio ha activado el trámite de audiencia e información pública de la Orden Ministerial por la que se regulan los mecanismos de seguimiento, evaluación y suministro de información del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, de acuerdo con el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el propio Plan.

La puesta en marcha de un sistema común de intercambio de información permitirá realizar un seguimiento periódico y con detalle de los avances del nuevo Plan Estatal. Esto se traducirá en la elaboración de informes trimestrales y anuales para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos. Con esta fórmula se contribuirá a garantizar los aspectos esenciales recogidos en el PEV, como la protección permanente de las viviendas impulsadas con este Plan --sin posibilidad de descalificación-- o su adjudicación mediante procedimientos públicos y objetivos.