Montero reclama "voluntad política" a la Junta y que se deje de "excusas" para ejecutar fondos recibidos para vivienda

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha valorado este viernes que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ya ha completado la transferencia de la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a las comunidades autónomas, y al respecto ha puesto de relieve que el Gobierno de España "cumple y transfiere ya 136,8 millones de euros a Andalucía para afrontar el problema de la vivienda".

"Ahora la Junta debe dejar atrás las excusas y los recursos contra el Plan Estatal", y debe tener "voluntad política" para utilizar esos fondos, ha comentado al respecto de este asunto la secretaria general del PSOE-A en un apunte en su cuenta en la red social 'X'.

Al hilo de dicho anuncio del Ministerio de Vivienda, la líder socialista ha subrayado que la Junta de Andalucía "tiene financiación y dispone de los instrumentos de la Ley de Vivienda, incluida la declaración de zonas tensionadas", y "lo que falta es voluntad política para utilizarlos", ha apostillado.

La dirigente socialista ha sostenido además que "Andalucía necesita un plan ambicioso que movilice los 1.197 millones previstos, multiplique la vivienda pública y protegida, facilite alquileres asequibles, rehabilite viviendas vacías y ayude a nuestros jóvenes a emanciparse".

"La vivienda es uno de los mayores problemas de las familias andaluzas. Ante una emergencia así, gobernar no es confrontar: es poner todos los recursos a trabajar", ha zanjado María Jesús Montero su comentario.