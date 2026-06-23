Andalucía recibe 3,3 millones del Gobierno para programas de lucha contra las drogas

Archivo - Imagen de archivo de una plantación de marihuana. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado destinar 3.320.640 euros a Andalucía para programas de lucha contra las drogas, enmarcados en el Plan Nacional sobre Drogas. Así, el Consejo de Ministros ha autorizado el reparto de 21.281.080 euros, créditos que serán gestionados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla y que permiten dar continuidad a las estrategias de intervención frente a las adicciones en todo el territorio nacional.

Según ha informado el Gobierno en una nota, los criterios de reparto y la distribución resultante ya fueron aprobados por la Comisión Sectorial el pasado 20 de mayo de 2026. Los fondos se distribuyen a través de cinco conceptos presupuestarios clave para cubrir todas las áreas de la Estrategia Nacional sobre Adicciones: prevención (4,67 millones de euros); rehabilitación y reinserción (1,47 millones de euros); observatorio español de las drogas y las adicciones (1,66 millones de euros); desarrollo de la estrategia nacional (3,86 millones de euros) y aplicación de la Ley 17/2003 (9,6 millones de euros).

En concreto, la cantidad a prevención irá destinada a programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional. A Andalucía le corresponden de esta partida 877.764 euros. Asimismo, la destinada a prevención será específicamente para programas dirigidos a toxicómanos con problemas jurídico-penales. A Andalucía se destinan 263.767 euros.

Además, el observatorio español de las drogas y las adicciones lo destinará a la recogida y análisis de datos sobre indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad. Para Andalucía son 233.666 euros. Igualmente, desarrollo de la Estrategia Nacional los destinará a los gastos generales derivados de los programas autonómicos de la Estrategia Nacional sobre Adicciones. De esta partida, para Andalucía son 581.350 euros.

En cuanto a la aplicación de la Ley 17/2003 se destinará a fondos para actividades diversas en aplicación de la normativa vigente sobre el fondo de bienes decomisados. Andalucía cuenta con 1.364.091 euros de esta partida.

De este modo, la distribución de los fondos se ha realizado siguiendo criterios técnicos que incluyen la población de hecho, la dispersión poblacional, el apoyo a estructuras de coordinación y variables específicas como las admisiones a tratamiento o la mortalidad registrada en los últimos cinco años.

Por último, este acuerdo reafirma la colaboración "estable" entre el Ministerio de Sanidad y las administraciones autonómicas para abordar la problemática de las adicciones de manera "integral y coordinada".