Andalucía recibe agosto con aviso naranja por calor en todas sus provincias, salvo Almería, con alerta por tormentas

Varias personas se protegen del sol con sombreros. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía recibe este sábado el mes de agosto con todas sus provincias en aviso por calor, con temperaturas que podrán alcanzar los 42 grados, salvo Almería, donde se activará el aviso amarillo por tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Según la información publicada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y consultada por Europa Press, el aviso naranja permanecerá activo entre las 13,00 y las 21,00 horas en la campiña cordobesa, así como en las zonas jiennenses de Morena y Condado y Valle del Guadalquivir, donde se prevén máximas de hasta 42 grados.

El mismo nivel de alerta se activará en aquellas comarcas andaluzas donde los termómetros podrían alcanzar los 40 grados. Entre ellas se encuentran la Campiña gaditana; Sierra y Pedroches y Subbética, en Córdoba; Cuenca del Genil, en Granada; Andévalo, Condado y litoral de Huelva; Cazorla y Segura, en Jaén; Antequera, en Málaga; y Campiña sevillana y Sierra Sur, en Sevilla.

El episodio de calor también afectará a otros puntos de la comunidad, aunque con menor intensidad. En estas zonas permanecerá activo el aviso amarillo por temperaturas de hasta 39 grados, con posibilidad de alcanzar los 40 de forma puntual. Esta alerta se aplicará en Grazalema (Cádiz), Guadix y Baza (Granada), Ronda (Málaga) y Sierra Norte de Sevilla. Asimismo, la Aemet mantiene el aviso amarillo en Aracena (Huelva) y Capital y Montes de Jaén, donde se prevén máximas de hasta 38 grados.

Las tormentas también serán protagonistas durante la primera jornada de agosto, con aviso amarillo por este fenómeno entre las 14,00 y las 20,00 horas en las comarcas almerienses del Valle del Almanzora y Los Vélez. Las tormentas podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento "muy fuertes".

En el conjunto de Andalucía, la previsión para este sábado apunta a cielos generalmente poco nubosos, aunque se esperan intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo, donde no se descartan bancos de niebla.

También se prevé nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, con tormentas por la tarde que podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento "muy fuertes". Además, se espera una ligera presencia de polvo en suspensión en el sur de la comunidad.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ascenso, mientras que las máximas permanecerán con pocos cambios. Los vientos soplarán flojos y variables, con intervalos moderados de componente oeste durante la tarde.