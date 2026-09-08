Andalucía reconoce que los datos del informe PISA "no son buenos" en Ciencias, Matemáticas y comprensión lectora

Archivo - Aula con algunos los alumnos del CEIP Juan Ramón Jiménez. A 10 de septiembre de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha reconocido que los datos del informe PISA que se conocerán este martes "no son buenos" en parámetros como Ciencias, Matemáticas y comprensión lectora, en consonancia con el resto de España y Europa.

Así lo ha adelantado la consejera en una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press en la que ha destacado, no obstante, que Andalucía se está "anticipando, porque ya había una tendencia --a la baja-- desde 2022 que relacionamos con la pandemia", un contexto que "interrumpió el proceso de formación".

Pese a ello, ya han pasado tres años y "es verdad que, en los últimos años, el sistema educativo no ayuda a mejorar los resultados". En este punto, la consejera Castillo se ha referido al "cambio de paradigma" que supuso pasar de la cultura del esfuerzo al "intento de que los alumnos se entusiasmen con las Matemáticas, la Lengua y la Ciencia".

"Tengo una teoría: para que Carlos Alcaraz juegue estupendamente, se ha pasado horas y horas mandando la pelota a la esquina de la pista. En Educación te tienes que pasar un ratito de tiempo estudiando, memorizando, trabajando y repasando. Si no hacemos esto, nuestro cerebro no trabaja y si no trabaja, no mejora", ha argumentado la consejera.

María del Carmen Castillo ha querido dejar claro que el informe PISA es "una foto fija en un momento dado y lo que evalúa es precisamente el aprendizaje del alumnado. Creo que en el sistema andaluz tenemos otros indicadores que nos hacen ser optimistas".

En este punto, la consejera se ha referido a la mejora de las tasas de titulación, la tasa de abandono, el 95% de alumnos que superan las pruebas de acceso a la Universidad con "relativa facilidad" y la tasa más alta de titulación en Formación Profesional, incluso por encima del País Vasco, entre otros asuntos.

En relación al comienzo del curso 2026/2027, Castillo ha llamado la atención sobre el efecto que ha tenido la incorporación de la gratuidad en 1 año en las escuelas infantiles: hay matriculados 92.000 alumnos, 3.000 más de los que había en estas fechas el curso pasado. "El sistema educativo en su conjunto es el mayor instrumento que nos hemos dado para la concialiación", ha subrayado.

Este curso también se estrena la medida de una ratio máxima de 22 alumnos por aula. Se empezará en 3 años, en el segundo ciclo de Infantil, y la Consejería está convencida de que contribuirá a garantizar una atención "más personalizada", ya que la diversidad es el "reto" mayor al que se enfrenta la educación pública. Además de la ratio, la Junta ha incorporado este curso a cerca de 800 docentes más en Infantil, que se suman a los 600 que se mantienen del curso paso y que fueron de refuerzo a Secundaria.