Andalucía registra 196 incidencias este miércoles y suma 361 por el temporal, con derrumbamientos y carreteras cortadas

Bomberos de Sevilla retiran los restos de ramas caídas en la calle Don Fadrique por los efectos del temporal Charles. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), a través del servicio 112, ha gestionado este miércoles un total de 196 incidencias relacionadas con el temporal, coincidiendo con la llegada de la borrasca 'Claudia', sumando 361 desde el pasado lunes. La mayoría de los avisos han estado relacionados con la caída de elementos y derrumbamientos (79), así como con incidencias de tráfico (51). Entre los sucesos más destacados figuran el desprendimiento del techo de una discoteca en Cádiz y el derrumbe del techo de una vivienda en Córdoba.

Sevilla ha concentrado este miércoles 79 incidencias, seguida de Cádiz, con 49, y Huelva, con 45. En Córdoba 15 y en Granada y Málaga, nueve en cada provincia, según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

En cuanto al acumulado desde el inicio del temporal, a la medianoche del lunes 9 de noviembre, el servicio ha coordinado 361 emergencias. Sevilla ha sumado 147 avisos, seguida de Cádiz, con 87, y Huelva, con 60. En Córdoba se han atendido 28, en Málaga 24, en Granada 13 y en Almería y Jaén, una en cada provincia.

Entre las incidencias más destacadas en la provincia de Cádiz, la caída de un árbol ha obligado esta tarde a habilitar el paso alternativo en el kilómetro 8 de la A-408, a su paso por Puerto Real, aunque el incidente ya ha quedado resuelto. Asimismo, se han registrado varios avisos por el desprendimiento del techo de una discoteca, daños en edificios y la caída de árboles sobre vehículos.

En Huelva se han atendido avisos por anegaciones en viviendas, calles y carreteras y por caída de árboles y cableado. Además, a las 17,51 horas, la Autoridad Portuaria de Huelva ha activado el plan de autoprotección del puerto en fase de emergencia, nivel de respuesta 1.

En Sevilla han destacado las anegaciones en viviendas, calles y carreteras, así como los daños en vehículos por la caída de árboles. En Córdoba, el parte incluye avisos por la caída del techo de una vivienda, un vehículo volcado y una persona que quedó encerrada en un parque.

En Granada se han comunicado caídas de ramas y elementos de edificios, además de la caída de un árbol sobre un vehículo. En Málaga anegaciones en viviendas y carreteras y desprendimientos de cornisas.

DOS CORTES DE CARRETERAS POR INUNDACIONES

La Dirección General de Tráfico (DGT) registra dos cortes por inundación en ambos sentidos. En Isla Cristina (Huelva), la A-5054 está cortada desde las 16,27 horas entre los kilómetros 8 y 8,2. En Guillena (Sevilla), el corte de la A-8080 en el kilómetro 5.

El Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) sigue en fase de emergencia, situación operativa 1. La suspensión de las clases presenciales y de la actividad en los centros de día en 30 municipios del litoral de Huelva y Cádiz y del Estrecho ha evitado los desplazamientos habituales a estos centros en las zonas donde se preveían rachas de hasta 120 km/h.

A las 15,01 horas, el 112 ha enviado un mensaje ES-Alert a los móviles localizados en esos mismos municipios para pedir que se eviten los desplazamientos innecesarios y se sigan los consejos de autoprotección.

El cierre de parques y jardines en las zonas con aviso naranja por viento reduce la exposición a la caída de ramas y árboles. La Junta ha pedido limitar el acceso al litoral de Huelva y Cádiz y a la costa occidental malagueña hasta Málaga capital.

Además, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha ordenado el cierre de los puertos bajo su competencia en Cádiz y Huelva entre las 12,00 y las 22,00 horas mientras esté activo el aviso por fenómenos costeros.

CAZALLA REGISTRA EL MAYOR ACUMULADO DE LLUVIA CON 64,5 LITROS

Los mayores acumulados de lluvia del miércoles en el balance de Aemet de las 18,30 horas se han medido en Cazalla de la Sierra (Sevilla), con 64,5 litros por metro cuadrado, Alájar (Huelva), con 63,2, y Tharsis (Alosno, Huelva), con 60. Le siguen Guadalcanal (Sevilla), con 56,2, Cala (Huelva), con 54,6, y El Cerro de Andévalo (Huelva), con 50,6. También destacan Carrión de los Céspedes (44,2), Aroche (43,2), Almadén de la Plata (41) y Ayamonte (38,9).

Entre las rachas más altas registradas por Aemet entre las 16,00 y las 19,00 horas figuran los 85 km/h de Alosno, 83 de Moguer, 75 de Ayamonte y 73 de Almonte, en Huelva, y los 71 km/h de Jerez, en Cádiz.

El nivel naranja se mantiene hasta el término de la jornada por rachas de hasta 120 km/h en el litoral de Huelva, el litoral gaditano y el Estrecho, y de hasta 100 km/h en Nevada y Alpujarras (Granada). Se prevén 90 km/h en Aracena y Andévalo y Condado (Huelva), Grazalema y Campiña gaditana, Sierra Norte, Campiña y Sierra Sur de Sevilla, Sierra y Pedroches, Campiña y Subbética cordobesas, Cuenca del Genil (Granada), Antequera y Ronda (Málaga) y en las cuatro zonas de Jaén.

Asimismo, el aviso amarillo por rachas de hasta 80 km/h afecta a todas las zonas de Almería, a Guadix y Baza y la Costa granadina, y a Sol y Guadalhorce y la Axarquía, en Málaga.

En nivel naranja, Aemet prevé hasta 110 litros por metro cuadrado en doce horas en Aracena y 80 en Andévalo y Condado, Grazalema, Sierra y Pedroches, Sierra Norte de Sevilla, Ronda, Sol y Guadalhorce y Nevada y Alpujarras. En Aracena y Andévalo y Condado pueden caer hasta 30 litros en una hora.

Los avisos amarillos por lluvia en una hora son de 20 litros por metro cuadrado en el litoral de Huelva, las cuatro zonas de Cádiz, las tres de Sevilla y las tres de Córdoba, y de 15 en Ronda, Sol y Guadalhorce, Axarquía, Nevada y Alpujarras, Costa granadina y Poniente y Almería capital. En doce horas se prevén hasta 60 litros en el litoral de Huelva, Estrecho, campiñas sevillana y cordobesa, Axarquía, Costa granadina y Poniente y Almería capital, y hasta 40 en la Campiña gaditana. Estos avisos se mantienen hasta la medianoche.

Los litorales de Huelva y Cádiz siguen en aviso naranja por tormentas hasta el término de la jornada, con posibilidad de tornados o mangas marinas. El aviso naranja por fenómenos costeros en esos dos litorales y en el Estrecho dura hasta las 21,59 horas, con viento de fuerza siete u ocho y mar combinada de cuatro a seis metros. A las 22.00 horas pasa a amarillo en esas zonas y se activa el amarillo en Sol y Guadalhorce.

AVISOS PARA ESTE JUEVES

Almería concentra los avisos naranjas. En el Valle del Almanzora y Los Vélez se esperan rachas de hasta 100 km/h desde medianoche hasta las 17,59 horas. A las 18,00 horas el nivel baja a amarillo, con rachas de hasta 80 km/h. Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Almería capital y Levante almeriense tienen aviso amarillo por rachas de hasta 80 km/h durante todo el jueves. En el litoral de Poniente y Almería capital y del Levante el aviso es naranja de 01,00 a 13,59 horas, con viento de fuerza siete u ocho y olas de tres a cuatro metros. A partir de las 14,00 horas pasa a amarillo, con olas de hasta 3 metros, hasta el final de la jornada.

El aviso amarillo por viento en Granada prevé rachas de hasta 90 km/h en Nevada y Alpujarras y de 80 en Guadix y Baza durante todo el día, y de 80 en la Cuenca del Genil y la Costa granadina hasta las 14,59 horas. En Jaén se esperan hasta 80 km/h en Cazorla y Segura durante toda la jornada y en el Valle del Guadalquivir y Capital y Montes de Jaén hasta las 14.59 horas. En Morena y Condado se prevén hasta 70 km/h hasta las 02.59 horas. En la Subbética cordobesa y la Sierra Sur de Sevilla el aviso amarillo por rachas de hasta 80 km/h termina a las 02,59 horas.

Por fenómenos costeros, el amarillo se mantiene hasta las 02,59 horas en el litoral gaditano y el Estrecho, con mar combinada en torno a cuatro metros. En Málaga, termina a las 03,59 horas en Sol y Guadalhorce y a las 05.59 en la Axarquía. En la Costa granadina sigue hasta las 16,59 horas. En la Axarquía y la Costa granadina se esperan olas de dos a tres metros.