Varias lápidas en un cementerio. Imagen de archivo - Gabri Solera - Europa Press

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado 21.341 defunciones en el primer trimestre de 2026, un 2,9% más que en el mismo trimestre del año anterior. Las defunciones de hombres aumentaron un 1,5% y las de mujeres lo hicieron en un 4,3%, según las Estadísticas de Defunciones por Causas de Andalucía (EDCA) elaboradas por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Por grandes grupos de edad, la mayor parte de las defunciones (85,7% del total) correspondieron a las personas de 65 y más años, siendo el 14% las defunciones ocurridas entre personas de 15 a 64 años, y el 0,3% entre los menores de 15 años.

Dentro de los 20 grandes grupos que establece la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), y para el grupo de edad de 65 y más años, las enfermedades del sistema circulatorio fueron las causantes del mayor número de defunciones, 5.223, lo que representa un 28,6% del total para ese grupo de edad, siendo la primera causa tanto entre las mujeres (30,4%) como entre los hombres (26,5%), y experimentando un aumento del 1,1% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

El segundo grupo de causas lo constituyeron los tumores, 3.778 (20,7%), siendo también la segunda causa tanto entre los hombres (26,5%) como entre las mujeres (15,3%), experimentando un aumento del 1,7% con respecto al mismo trimestre de 2025. El tercer grupo de causas lo constituyeron las enfermedades del sistema respiratorio, 2.664 (14,6%), siendo la tercera causa tanto entre los hombres (16,3%) como entre las mujeres (12,9%) y experimentando un aumento del 2,1% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Para el grupo de 15 a 64 años, los tumores fueron los causantes del mayor número de defunciones, 1.111, lo que representa un 37,3% del total, siendo también la primera causa tanto entre las mujeres (48,1%) como entre los hombres (31,6%), y experimentando una disminución del 5,6% respecto al mismo trimestre del año anterior.

El segundo grupo de causas lo constituyeron las enfermedades del sistema circulatorio, 632 (21,2%), siendo la segunda causa tanto entre los hombres (23,5%) como entre las mujeres (16,8%), y experimentando un aumento del 3,9% con respecto al mismo trimestre de 2025.

Por último, el tercer gran grupo de causas de fallecimiento fueron las causas externas de mortalidad, 390 (13,1%), siendo la tercera causa tanto entre los hombres (15,4%) como entre las mujeres (8,7%) y con un aumento del 10,8% respecto al mismo trimestre del año anterior.