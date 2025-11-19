Andalucía registra 44.830 nacimientos hasta septiembre, 250 más que en el mismo periodo de 2024

Archivo - Imagen de archivo de la mano de un bebé. - STADA - Archivo

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de nacimientos en los primeros nueve meses del año en Andalucía ascendió a 44.830, lo que supone 250 más que en el mismo periodo de 2024, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de septiembre. Del total de nacimientos en lo que va de año en la región, 21.771 han sido niñas y 23.059 niños.

De estos nacimientos, la mayor parte, 27.244, fueron de madres entre los 30 y los 39 años --en concreto, 14.869 tenían entre 30 y 34 años y 12.375 tenían entre 35 y 39 años--. Por su parte, 8.378 nacimientos fue de madres de entre 25 y 29 años. Los nacidos de mujeres de más de 40 años se elevan a 4.023.

En cuanto a defunciones, en los primeros nueve meses del año fallecieron 63.598 personas, un 3,77% más que en el mismo periodo de 2024.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de nacimientos en los primeros nueve meses del año ascendió a 238.715, lo que supone 2.243 más que en el mismo periodo de 2024, pero casi 75.000 menos (-74.788) que hace una década, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de septiembre. Del total de nacimientos en lo que va de año, 115.802 han sido niñas y 122.913 niños.

Los datos del INE, recogidos por Europa Press, revelan que en septiembre de 2025 se registraron en España 28.597 alumbramientos. En concreto, 5.117 fueron de madres de entre 25 y 29 años; 9.559 de mujeres de entre 30 y 34 años y 8.296 de madres entre 35 y 39 años. Asimismo, los niños nacidos de mujeres de más de 40 años se elevan a 2.809.

Por comunidades autónomas, los nacimientos caen en Baleares (-3,28), Navarra (-2,76%), Extremadura (-2,55%), Cantabria (-1,98%).

Al contaraio, la Comunidad de Madrid lidera la cifra de nacimientos con un incremento del 3,60%, seguido de La Rioja (2,20%), Castilla-La Mancha (2,18%), País Vasco y Asturias con 1,96% cada uno, Aragón (1,5%), Comunidad Valenciana (1,31%), Galicia (1,11%), Cataluña (0,57%), Andalucía (0,56%) Castilla y León (0,39%), Murcia (0,12%) y Canarias (0,08%).

En cuanto a defunciones, en los primeros nueve meses del año fallecieron 374.682 personas, 9.103 muertes más que en el mismo periodo de 2024.

Canarias lidera el ranking de fallecimientos en la semana 44 del año con un incremento del 6,87%, seguida del País Vasco (3,95%), Andalucía (3,77%), Comunidad Valenciana (2,8%), Extremadura y Comunidad de Madrid (1,95%), Cataluña y Galicia (1,7%), Murcia (1,68%), Castilla y León (1,28%), Castilla-La Mancha (0,59%), Baleares (0,54%) y Cantabria (0,47%).

Al contrario, las defunciones bajaron en la semana 44 del año en La Rioja (-2,77%), Navarra (-2,13%), Asturias (-0,98%) y Aragón (-0,81%).