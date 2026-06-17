Andalucía registra 4.796 nacimientos en abril, 51 menos que en el mismo periodo de 2025

Bebé recién nacido en imagen de archivo. - CONSEJERÍA CANARIA DE SANIDAD

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de nacimientos en el cuarto mes del año en Andalucía ascendió a 4.796, lo que supone 51 menos que en el mismo periodo de 2025, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de abril. Del total de nacimientos en lo que va de año en la región, 9.294 han sido niñas y 10.123 niños.

En los cuatro primeros meses del año, la cifra de nacimientos ascendió en la comunidad hasta los 19.417, un 0,18% más que en el mismo periodo del año anterior.

De estos nacimientos, la mayor parte, 11.685, fueron de madres entre los 30 y los 39 años --en concreto, 6.355 tenían entre 30 y 34 años y 5.330 tenían entre 35 y 39 años--. Por su parte, 3.698 nacimientos fue de madres de entre 25 y 29 años. Los nacidos de mujeres de más de 40 años se elevan a 1.698.

En cuanto a defunciones, hasta el cuarto mes del año fallecieron 27.534 personas, un 2,14% más que en el mismo periodo de 2025. Sólo en el mes de abril, fallecieron en la región 6.131 personas.

Por provincias, donde más bebés nacieron en abril fue en Sevilla, con 1.135 nacimientos (4.566 acumulado en lo que va de año, un -1,28% más que el año anterior), seguida de Málaga, con 957 nacimientos (3.765 hasta abril, +0,09% respecto a 2025); Cádiz, con 651 (2.532 acumulados, -2,32%); Granada, con 525 nacimientos (2.188 acumulados, +0,18%); Almería, con 497 nacimientos (2.173 acumulados, +5,79%); Córdoba, con 424 nacimientos (1.733 acumulados, +1,88%); Jaén, con 316 nacimientos (1.299 acumulados, +1,47%) y, finalmente, Huelva, con 291 nacimientos (1.161 acumulados, -1,94%).

En cuanto a defunciones, Sevilla es la provincia donde más personas fallecieron en abril de 2026, hasta las 1.348 personas (6.268 en lo que va de año, un 1,75% más que en el mismo periodo del año anterior); seguida de Málaga, con 1.166 defunciones (5.314 hasta abril, +4,39%); Cádiz, con 883 defunciones (3.931 acumuladas, -0,79%); Granada, con 688 fallecimientos en el mes (2.980 acumuladas, +1,30%); Córdoba, con 682 defunciones (2.866 en lo que va de año, +0,49%); Jaén, con 490 (2.323 hasta abril, -2,11%); Almería, con 456 defunciones (2.095 acumuladas, +8,94%) y Huelva, con 418 fallecimientos (1.757 en lo que va de año, +6,28% respecto a 2025).