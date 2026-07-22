Andalucía registra 4.824 nacimientos en mayo, 43 menos que en el mismo periodo de 2025

Infografía con cifras de nacimientos hasta mayo en Andalucía y por regiones. - Europa Press

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de nacimientos en el quinto mes del año en Andalucía ascendió a 4.824, lo que supone 43 menos que en el mismo periodo de 2025, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de mayo. Del total de nacimientos en lo que va de año en la región, 11.716 han sido niñas y 12.555 niños.

En los cinco primeros meses del año, la cifra de nacimientos ascendió en la comunidad hasta los 24.271, un 0,08% más que en el mismo periodo del año anterior.

De estos nacimientos, la mayor parte, 14.654, fueron de madres entre los 30 y los 39 años --en concreto, 7.995 tenían entre 30 y 34 años y 6.659 tenían entre 35 y 39 años--. Por su parte, 6.954 nacimientos fue de madres de entre 20 y 29 años, mientras que 1.947 corresponden a mujeres de más de 40 años. Los nacidos de mujeres de menos de 20 años se elevan a 571.

En cuanto a defunciones, hasta el quinto mes del año fallecieron 33.609 personas, un 1,54% más que en el mismo periodo de 2025. Sólo en el mes de mayo, fallecieron en la región 6.052 personas.

Por provincias, donde más bebés nacieron en mayo fue en Sevilla, con 1.160 nacimientos (5.733 acumulado en lo que va de año, un -0,37% más que el año anterior), seguida de Málaga, con 929 nacimientos (4.701 hasta mayo, -0,42% respecto a 2025); Cádiz, con 641 (3.175 acumulados, -1,40%); Almería, con 549 nacimientos (2.727 acumulados, +6,23%); Granada, con 512 nacimientos (2.705 acumulados, -0,7%); Córdoba, con 416 nacimientos (2.151 acumulados, +0,19%); Jaén, con 319 nacimientos (1.619 acumulados, +0,30%) y, finalmente, Huelva, con 298 nacimientos (1.460 acumulados, -4,08%).

En cuanto a defunciones, Sevilla es la provincia donde más personas fallecieron en mayo de 2026, hasta las 1.361 personas (7.636 en lo que va de año, un 1,31% más que en el mismo periodo del año anterior); seguida de Málaga, con 1.117 defunciones (6.437 hasta abril, +2,57%); Cádiz, con 884 defunciones (4.820 acumuladas, -0,97%); Granada, con 752 fallecimientos en el mes (3.734 acumuladas, +4,81%); Córdoba, con 611 defunciones (3.478 en lo que va de año, -1,28%); Jaén, con 471 (2.794 hasta abril, -3,19%); Almería, con 470 defunciones (2.566 acumuladas, +8,27%) y Huelva, con 386 fallecimientos (2.144 en lo que va de año, +3,17% respecto a 2025).