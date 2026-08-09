Andalucía registra un aumento de casi el 2% en las donaciones de plasma y sangre hasta julio

Archivo - La Fundación Cajasol acoge en Sevilla un maratón de donación de sangre en noviembre de 2024, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado 165.721 donaciones de plasma y sangre en lo que llevamos de año, lo que supone un 1,52% más con respecto al mismo periodo de 2025, cuando se alcanzaron las 162.916 donaciones, según la Red de Centros de Transfusión, Tejidos y Células de la comunidad andaluza (Ramttc).

Los datos, consultados por Europa Press, reflejan un crecimiento del 9,97% en relación al mes de julio del año pasado y se han constatado un total de 12.290 donaciones, mientras que las transfusiones de sangre se mantienen en cifras similares a 2025, con 153.431 donaciones, un 1,12% más.

De igual forma, se ha producido un aumento del 14,2% en cuanto a nuevos donantes y la cifra actual se sitúa en 128.083 personas, lo que supone 1.165 más que en 2025.

La Ramttc, a través de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha diseñado un plan específico de actuación para este verano y que está estructurado en dos vertientes, que son donación y planificación transfusional.

Así, en el ámbito de las donaciones, la Junta ha impulsado la campaña virtual 'Mi verano salva vidas', con un calendario común de acciones informativas y de sensibilización coordinadas entre profesionales de todos los centros, así como el refuerzo de colectas en provincial con más afluencia poblacional durante el verano.

HORARIOS FLEXIBLES PARA EVITAR LAS ALTAS TEMPERATURAS

Además, los centros han adaptado sus horarios para facilitar la donación en periodos de altas temperaturas, reforzando los puntos fijos de donación, espacios climatizados y confortables.

Igualmente, en el ámbito transfusional, se ha establecido una planificación conjunta con los servicios quirúrgicos y las comisiones de hemoterapia de los hospitales para anticipar posibles escenarios de descenso de reservas.

En concreto, entre un 30 y 35% de las donaciones se emplean en cáncer y enfermedades hematológicas; un 20% en anemias; cerca de otro 20% en intervenciones quirúrgicas, trasplantes o quemaduras; más de un 10% en enfermedades cardiacas, digestivas o renales; y alrededor de un 8% en accidentes y traumatismos.