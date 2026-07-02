Andalucía registra su segundo junio más cálido con 25,5 grados de media, sólo por detrás de 2025

Imagen de archivo de dos chicas refrescándose del calor. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de junio la temperatura media en la comunidad andaluza fue de 25,5 grados, lo que ha supuesto 2,8 grados más que el valor medio del periodo de referencia. Se trata del segundo mes de junio más cálido tras el de 2025 desde 1961, cuya temperatura media de 26,1 grados continúa siendo la mayor hasta la fecha, según los datos provisionales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) expuestos en 'X'.

Además, la Aemet ha subrayado que a lo largo del mes las precipitaciones han sido sumamente escasas. De esta manera, han dejado un junio "muy seco" en el sur de España, salvo alguna tormenta local, quedando por debajo de la media del periodo de referencia instalada en 4,8 milímetros. Gran parte de la sequía del mes se ha concentrado en la Andalucía occidental siendo las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga las más secas de la comunidad.

No obstante, se ha reflejado un leve descenso de la temperatura media en referencia con el pasado año, donde se alcanzaron temperaturas históricas que lo convirtieron en "el mes más anómalamente cálido desde que hay registros".

LOS TERMÓMETROS ANDALUCES EN AVISOS POR CALOR

Por su parte, este miércoles 1 de julio en Andalucía se registraron ocho de las diez temperaturas máximas dadas en todo el territorio nacional.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicados en su página web, consultados por Europa Press, el repunte térmico ha situado en la cúspide al municipio onubense de El Granado con 44,1 grados a las 18,50 horas al que siguen Sevilla Aeropuerto con 43,1 grados a las 18,20 horas y Montoro (Córdoba) bajo los 42,7 grados a las 17,40 horas.

Pese a ello, estas temperaturas no han superado los 45,1 grados registrados el pasado 23 de junio en el municipio cordobés de Montoro, ni los 44,5 registrados en Andújar (Jaén) el mismo día.

Hasta cuatro provincias andaluzas ocupan las máximas temperaturas españolas a excepción de la provincia extremeña de Badajoz. Tanto Huelva y Sevilla como Córdoba y Jaén mantuvieron durante el día la alerta amarilla y naranja como máximo nivel.

Asimismo, a Montoro le siguen Badajoz y Olivenza (Badajoz), con 42,6 y 42,5 grados respectivamente. A continuación, se sitúan Morón de la Frontera (Sevilla) y Andújar (Jaén), con 42,4 grados; Fuentes de Andalucía (Sevilla), con 42,3 y El Cerro de Andévalo (Huelva) y Carmona (Sevilla), con 42,2 grandos en ambos municipios.