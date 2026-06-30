Andalucía registró un crecimiento natural negativo en 2025 por octavo año consecutivo con -14.419 efectivos, según IECA

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SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía registró un crecimiento natural --diferencia entre nacimientos y defunciones-- negativo al término del 2025 por octavo año consecutivo, con un total de -14.418 efectivos, según ha publicado este martes el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) en su Estadística del Movimiento Natural de la Población (MNP).

De este modo, la estadística muestra un aumento respecto al año 2024 en defunciones (1,4%) y descensos en nacimientos (0,2%) y en matrimonios (2,6%). Así, el número de nacimientos de madres residentes en Andalucía durante 2025 fue de 60.038, mientras que las defunciones ocurridas en el mismo año ascendieron a 74.457.

Por provincias, Jaén y Cádiz presentaron los mayores descensos en nacimientos con respecto al año anterior (4,5% y 2,6% respectivamente), mientras que Granada, Huelva, Sevilla y Málaga fueron la que experimentaron un crecimiento respecto a 2024 (3,3%, 1,5%, 1,1% y 0,1% respectivamente).

Atendiendo a la nacionalidad, el número de nacimientos de madre española fue de 49.252, un 1,8% menos que el año anterior, mientras que el de madre extranjera fue de 10.786, un 8,4% más que en 2024. Los nacimientos de madre extranjera representaron el 18% del total de nacimientos, porcentaje superior al análogo en 2024 (16,5%). El porcentaje más alto de nacimientos de madre extranjera se produjo en Almería (38%), seguida de Málaga con un 27,1%.

En cuanto al estado civil de la madre, el número de nacimientos de madre no casada (31.549) descendió un 1,6% respecto a 2024, suponiendo el 52,5% del total de nacimientos (53,3% en 2024). Este porcentaje llegó al 58,8% en Cádiz, siendo la provincia de Jaén donde el porcentaje fue menor, (46,4%). Los nacimientos de madres casadas (27.505) disminuyeron un 2,0% respecto al año anterior.

En cuanto a defunciones, número de fallecimientos de residentes en Andalucía durante 2025 fue de 74.457, un 1,4% más que el año anterior. De ellas, 38.472 (el 51,7%) correspondieron a hombres.

Del total de defunciones, 3.323 eran personas de nacionalidad extranjera (un 4,5%), si bien su distribución por grupos de edad es muy distinta de las defunciones de nacionalidad española.

Entre las personas con nacionalidad española, el 21,4% de las defunciones tuvo lugar antes de los 70 años, sin embargo este porcentaje se eleva al 39,9% entre las personas con nacionalidad extranjera, debido fundamentalmente a que este colectivo tiene una estructura de población más joven.

Por su parte, el número de matrimonios registrados en 2025 en Andalucía fue de 31.786, un 2,6% menos que en 2024. De estos, 4.979 matrimonios tenían algún cónyuge de nacionalidad extranjera (el 15,7%), correspondiendo 4.154 a matrimonios de parejas mixtas entre españoles y extranjeros.

Del total de matrimonios, se celebraron 30.546 entre personas de distinto sexo (un 2,7% menos que el año anterior). El 73,2% de estos, fueron exclusivamente civiles, registrándose el mayor porcentaje en Almería (81,1%) y el menor en Jaén (58,9%).

Finalmente, en el año 2025 se celebraron 1.240 matrimonios entre personas del mismo sexo (el 3,9% del total), cifra que representa un 0,6% más que el año anterior. De ellos el 53,5% fueron matrimonios entre mujeres.