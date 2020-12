Andalucía registró hasta octubre un 10,5% menos de accidentes mortales de trabajo hasta 93, diez de ellos 'in itinere'

SEVILLA/MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andalucía registró un total de 93 accidentes laborales mortales en los diez primeros meses de este año --de enero a octubre--, que suponen un 10,58% menos respecto al mismo periodo de 2019, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

La mayoría de estos siniestros mortales --un total de 83-- se produjo durante la jornada laboral, mientras que los diez restantes fueron de los denominados 'in itinere', es decir, al ir o volver del trabajo --un 65,5% menos que en el mismo periodo de 2019--, según la misma estadística, consultada por Europa Press, que distingue entre los siniestros sufridos por trabajadores asalariados y por cuenta propia.

Así, se contabilizan 87 accidentes laborales mortales entre los trabajadores asalariados en Andalucía --nueve de ellos 'in itinere'--, y seis entre los autónomos o empleados por cuenta propia, uno de ellos al ir o venir de trabajar.

El número total de accidentes laborales con baja --tanto leves como graves y mortales-- ascendió en Andalucía durante los diez primeros meses de este año a 69.396 --un 26,4% menos que entre enero y octubre de 2019--, de los que 8.218 fueron 'in itinere' y el resto, 61.178, durante la jornada.

Entre estos últimos, la gran mayoría --61.178-- fueron accidentes considerados 'leves', mientras que 678 están calificados de 'graves' y 83 fueron mortales. Por su parte, entre los 8.218 accidentes 'in itinere' contabilizados por la Consejería de Empleo, 8.025 fueron 'leves' y 183 'graves', al margen de los referidos diez que resultaron mortales.

Por provincias, la que registra en Andalucía un mayor número de accidentes laborales mortales entre enero y octubre es Sevilla, con 21, seguida de Huelva, con 16; Málaga, con 15 --tres de ellos 'in itinere'--; Almería, con 11; Cádiz, con nueve accidentes mortales --uno 'in itinere'--; Córdoba, Granada y Jaén, con siete cada una de ellas, de los que dos fueron 'in itinere' en la provincia cordobesa.

Además, Andalucía se situó en los diez primeros meses del año como la comunidad autónoma que acumula más de estos siniestros mortales, por delante de Cataluña --con 85 accidentes mortales--, la Comunidad Valenciana, con 64, y Castilla y León, con 62 siniestros mortales.

CASI 600 MUERTES EN ESPAÑA

En el conjunto de España, un total de 595 trabajadores fallecieron en accidente laboral hasta octubre, 17 más que en el mismo periodo de 2019, lo que implica un aumento en valores relativos del 21,2%, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este viernes.

De estos fallecimientos, 502 se produjeron durante la jornada de trabajo, 53 más que hasta octubre de 2019, lo que supone un aumento porcentual del 11,8%. Los 93 accidentes mortales restantes registrados hasta el décimo mes del año fueron siniestros 'in itinere', 36 menos que en el mismo periodo del año pasado.

El dato de mortales incluye los 19 accidentes mortales reconocidos por Covid-19, de los que cuatro corresponden a Andalucía --uno en Granada, dos en Jaén y uno en Sevilla--; uno a Aragón (en Zaragoza), ocho sucedieron en Castilla-La Mancha --uno en Albacete, cuatro en Ciudad Real, uno en Cuenca y dos en Toledo--, dos en Castilla y León --ambos en Salamanca--, uno en Cataluña --en Barcelona-- y tres en Madrid.

En conjunto, hasta octubre se contabilizaron 397.019 accidentes laborales con baja, lo que supone un descenso del 26% respecto al número de siniestros del mismo mes de 2019.

Del total de siniestros, 350.642 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 46.377 fueron siniestros 'in itínere'. Los primeros cayeron un 26,6%, mientras que los segundos lo hicieron en un 34,8% respecto al mismo periodo del año pasado. Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo de los asalariados sumaron 347.230 hasta octubre, un 24,7% menos, y los graves fueron 2.910, un 19,3% menos que a un año antes.

En el caso de los siniestros 'in itinere' se registraron 45.625 accidentes de carácter leve (-34,9%) y 659 de gravedad (-25%).

MÁS DE 24.700 ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

La estadística distingue entre accidentes laborales de asalariados y de trabajadores por cuenta propia. De los 397.019 siniestros con baja registrados hasta octubre, 372.243 los sufrieron asalariados (-26,7%) y 24.776 correspondieron a trabajadores autónomos (-13,7%).

Desde el 1 de enero de 2019 la cobertura específica de la Seguridad Social por accidente laboral en el caso de trabajadores autónomos pasó a ser obligatoria con carácter general, mientras que en 2018 era mayoritariamente voluntaria y solo alcanzaba a cerca de un 20% de los autónomos.

Entre los accidentes de asalariados contabilizados en el décimo mes del año, un total de 327.400 se produjeron estando en el puesto de trabajo, un 25,4% menos que hasta octubre de 2019, mientras que 44.843 fueron siniestros 'in itínere', cifra que también es un 35,1% menos que la del año anterior.

Los accidentes leves de asalariados con baja en el puesto de trabajo sumaron 324.619 hasta octubre de 2020, un 25,4% menos, y los graves alcanzaron los 2.338, un 20,6% menos que en el mismo mes del año anterior.

En el caso de los siniestros 'in itinere', los trabajadores asalariados registraron 44.152 accidentes de carácter leve (-35,3%) y 605 de gravedad (-24,9%).

Por su parte, de los 24.776 accidentes que sufrieron los trabajadores autónomos hasta el décimo mes del año, 23.242 (-13%) se produjeron en el puesto de trabajo y 1.534 (-23,5%) fueron siniestros 'in itinere'.

La estadística también revela que además se notificaron 429.280 accidentes laborales sin baja, un 29,6% menos que en igual mes de 2019.