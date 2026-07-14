Andalucía roza los siete millones de euros recaudados en la Casilla Empresa Solidaria, un 48,4% más que el año anterior

Archivo - Imagen de la Mesa del Tercer Sector. - MESA DEL TERCER SECTOR - Archivo

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

En 2025 la recaudación de la Casilla Empresa Solidaria en Andalucía alcanzó los casi siete millones de euros, un 48,4% más que en la campaña anterior. Se convierte así en la cuarta comunidad autónoma que más recaudó, tan solo por detrás de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Según ha señalado la Mesa del Tercer Sector en una nota de prensa, este aumento de la implicación empresarial se tradujo también en el número de empresas andaluzas que marcaron la Casilla, que superó las 46.600, un 20,2% más que el año anterior. Así, la participación en 2025 se situó en el 16,1% del total de empresas de la Comunidad frente al 13,7% de la campaña anterior.

Gracias a ello, en Andalucía se desarrollaron un total de 707 programas de interés general, gestionados por 274 entidades del Tercer Sector y con una financiación por importe de 61.628.636 euros.

Se trata de una gran diversidad de proyectos dirigidos a garantizar los derechos de la ciudadanía, a luchar contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad y tienen por objetivo avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.

La Mesa del Tercer Sector de Andalucía ha presentado la Campaña Casilla Empresa Solidaria 2026 en la jornada 'La responsabilidad social empresarial como elemento de competitividad en las empresas. El voluntariado corporativo y la casilla empresa solidaria', organizado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

El evento ha contado con la participación de Luis Picón Bolaños, director de Área de Relaciones Institucionales del CEA, José Juan Bocarando, presidente del Foro Andaluz de Relaciones Institucionales y Armando Rotea Molero, presidente de la Plataforma Andaluza del Voluntariado y vicepresidente de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía.

En palabras del vicepresidente y coordinador de campaña, Armando Rotea, "desde la Mesa del Tercer Sector de Andalucía consideramos clave marcar la Casilla Empresa Solidaria, que sirvió para financiar más de 700 proyectos el año pasado y con la que, a través de ella, se hace patente el compromiso empresarial con la vulnerabilidad y los proyectos sociales".

Además, ha añadido "la Casilla Empresa Solidaria permite a cualquier empresa, independientemente de su tamaño, destinar el 0,7% de su Impuesto de Sociedades a fines sociales. Se trata de un gesto voluntario y sin coste, con el que no pagas más ni te devuelven menos".

Este gesto contribuye a financiar proyectos sociales y, además, las empresas participantes pueden solicitar su Sello Empresa Solidaria, que acredita y visibiliza su compromiso social.

Por su parte, Luis Picón Bolaños de la CEA ha manifestado que "estamos ante una oportunidad de convertir el compromiso en acción, y de esto saben mucho las empresas. La Responsabilidad Social Empresarial es una expresión de la vocación voluntaria de las empresas de contribuir al progreso social y el desarrollo de los territorios en los que operan. La Casilla Empresa Solidaria convierte la voluntad en beneficios y la apuesta en impacto, permitiendo que las empresas destinen el 0,7% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades a proyectos de interés general".

Añadiendo luego que "este instrumento fortalece la alianza entre el tejido empresarial y la sociedad, multiplicando el valor que las empresas ya generan mediante su actividad, la creación de empleo y su contribución fiscal. De este modo, la empresa no solo sostiene el Estado del bienestar con sus impuestos, sino que también puede impulsar directamente iniciativas sociales que fomentan una sociedad más cohesionada e inclusiva".

La Casilla se encuentra ya disponible para marcar en la presentación del Impuesto de Sociedades, cuyo plazo permanece abierto entre el 1 y el 25 de julio. La Casilla se encuentra en el apartado de fines sociales: casilla 00073 del modelo 200 y casilla 069 del modelo 220.

La evolución de Andalucía se enmarca en el crecimiento sostenido de la Casilla Empresa Solidaria en toda España. A nivel nacional, la iniciativa alcanzó en 2025 un nuevo máximo histórico, con casi 125 millones de euros recaudados.

No obstante, aplicando un 0,7% a la recaudación del Impuesto de Sociedades prevista por el Ministerio de Hacienda, si todas las empresas marcaran la Casilla Empresa Solidaria en la declaración de este tributo en España el máximo importe que se podría obtener en esta campaña sería de 295 millones de euros.

En 2025 más de 373.000 empresas en España marcaron la Casilla en su Impuesto de Sociedades. Estas cifras representan un incremento interanual del 44,3% en recaudación y del 20,4% en número de empresas participantes.

Con la recaudación de las campañas Casilla Empresa Solidaria y X Solidaria de 2024, en 2025, se financiaron 1296 proyectos desarrollados por 344 entidades sociales a nivel estatal.

A nivel autonómico, en 2024, se financiaron 9829 proyectos, desarrollados por 3567 entidades. La Casilla Empresa Solidaria es una herramienta singular en el contexto europeo, desarrollada en el marco del modelo español de colaboración entre administraciones, empresas y sociedad civil.

Los análisis comparados realizados en países como Alemania, Francia, Italia, Portugal, Polonia, Hungría o Eslovaquia muestran que este tipo de mecanismos no existe en sus sistemas tributarios. Se trata, por tanto, de una innovación propia de España que refuerza el compromiso social de las empresas.