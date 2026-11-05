Andalucía saluda la compra de Deoleo por Dcoop y Acesur:"Una magnífica noticia y estrategia para seguir ganando mercado"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco,en una atención a medios. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha felicitado a las andaluzas Dcoop y Acesur por haberse impuesto en la puja por Deoleo a la oferta presentada por el grupo aceitero sevillano Migasa y la italiana Coricelli en una operación valorada en 520 millones de euros. "Se trata de un movimiento que viene a reforzar la idea de que el aceite de oliva de Andalucía es de calidad. Es la mejor estrategia para seguir ganando mercado y creciendo en volumen y en cantidad. Ganando mercado sobre todo en el exterior, en un momento, además, geopolíticamente complicado".

En unas declaraciones a Canal Sur radio recogidas por Europa Press, Fernández-Pacheco ha valorado así la información trasladada este jueves por Deoleo en virtud de la cual su consejo de administración ha firmado un contrato vinculante de compraventa de participaciones con Acesur y Dcoop para la venta de aproximadamente el 91,99% del capital social de su filial Deoleo Holding, una cifra que incluye la totalidad de las participaciones en manos de la cotizada (un 50,99%) y que podría alcanzar el 100% si se adhieren socios adicionales.

El consejero andaluz de Agricultura ha recordado que Deoleo es una de las grandes comercializadoras de aceite de oliva del mundo, responsable de algunas de las marcas más conocidas: "Que se quede con capital andaluz, siga produciendo aceite de oliva y comercializando aceite de oliva de Andalucía, es una magnífica noticia sin lugar a dudas". Ramón Fernández-Pacheco ha insistido en que "esta jugada empresarial que hemos conocido es, sin duda, una magnífica noticia. Que un gigante de la comercialización como Deoleo se quede con capital andaluz, para la primera productora de aceite de oliva del mundo, para Andalucía, es una noticia fantástica".

El titular andaluz de Agricultura ha señalado que el consumidor, cuando va al lineal de un supermercado y escoge una botella de aceite de oliva andaluz, sabe que no solamente está comprando sabor, sino que también está comprando calidad y seguridad alimentaria, sabe lo que consume y eso da garantía. Eso unido a que el aceite de oliva tiene todavía muchísimo margen de crecimiento en el mercado mundial de la grasa, nos lleva a entender que el hecho de que Deoleo es el dueño y propietario de algunas de las marcas más reconocidas por todos, las marcas con las que hemos crecido en las despensas de nuestras casas, muchas de ellas dependen de óleo, pues creo que es una magnífica noticia".

Preguntado sobre los resultados de las votaciones de mitad de mandato en Estados Unidos, con el varapalo sufrido por el partido de Donald Trump, y el futuro de la política de aranceles desplegada por el presidente americano, Fernández-Pacheco ha confiado en que "tengamos la fiesta en paz con la Administración americana Hemos pasado unos meses en los que cada día nos levantábamos con una nueva noticia según le diera el viento al presidente de los Estados Unidos. Esa inestabilidad arancelaria no es buena noticia para una región eminentemente exportadora como la nuestra y en un producto como el aceite de oliva".

"Aún así, con los aranceles, con el precio del aceite de oliva también disparado, Andalucía ha seguido consolidando ese mercado y hemos conseguido un hito al que tenemos que aferrarnos con uña y dientes y es que por primera vez el aceite de oliva español se ha vendido más en Estados Unidos que el aceite de oliva italiano", ha apostillado el consejero.