Andalucía, segunda comunidad en emprendimiento femenino con el 20,4% de mujeres emprendedoras, según MicroBank

Archivo - Microbank concedió más de 7.400 microcréditos para emprendimiento femenino en 2025, un 13,3 % más que el año anterior - CAIXABANK - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las estadísticas muestran que el número de mujeres emprendedoras crece de manera sostenida en España y así lo demuestran las cifras: la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) femenina ha crecido del 6,1% al 6,8%, según el Informe GEM España 2024/2025. A pesar de ello, siguen existiendo barreras para el emprendimiento femenino y contar con la financiación para el desarrollo de los proyectos sería una de las más importantes.

En este sentido, los microcréditos son una vía accesible para ayudar a las mujeres a crear y consolidar sus propios negocios. En 2025, MicroBank, el banco social de CaixaBank, ha concedido 7.423 microcréditos para emprendimiento femenino, con una inversión de 145,8 millones de euros, lo que representa un incremento del 13,3% respecto a 2024. La financiación de MicroBank, con un importe medio de 19.652 euros por proyecto (un 15,9% más que en 2024), ha respaldado la creación de 2.890 nuevos negocios liderados por mujeres, que han generado, a su vez, 7.341 puestos de trabajo, según las cifras aportadas por la entidad en una nota.

Analizando el perfil de los emprendedores jóvenes (menores de 30 años) que han solicitado créditos a MicroBank, se observa que las emprendedoras continúan ganando peso y en 2025 el 35,6% de los jóvenes emprendedores han sido mujeres versus el 34,5% de 2024. Por otro lado, las mujeres de menos de 30 años representan el 11,2% de la cifra global de emprendedoras, aumentando un punto porcentual respecto a 2024 (10,5%). En cuanto a las regiones con más emprendimiento femenino, destaca Cataluña (25,2%), seguida de Andalucía (20,4%), Comunidad de Madrid (15,9%), Comunidad Valenciana (8,9%) y Canarias (6%).

La presencia de mujeres emprendedoras se da, especialmente, en los sectores de restauración (20%), sector de belleza (19%) y comercio minorista (19%). Respecto a las motivaciones que llevan a las mujeres a emprender, un estudio de MicroBank en colaboración con Stone Soup Consulting y KPMG, revela que el 42% dan el paso para ganar independencia y no depender de superiores, el 20% lo hacen para dar respuesta a una vocación y el 9% iniciaron su proyecto por ver la oportunidad de negocio.

"Para MicroBank, apoyar a las mujeres emprendedoras no es sólo una cuestión de igualdad, sino una estrategia de desarrollo económico a largo plazo. Nos enorgullece ver cómo las mujeres, con el apoyo adecuado, pueden superar barreras históricas y generar un impacto económico y social significativo. Continuaremos promoviendo iniciativas que fomenten la inclusión y el crecimiento sostenible de sus negocios", apunta Cristina González, directora general de MicroBank.

El 79% de las emprendedoras consideran que, gracias al apoyo de MicroBank, mejoraron su situación financiera y lograron sus objetivos, pero además de la barrera económica, también existen otras limitaciones como el sentimiento de la soledad emprendedora o la necesidad de capacitación. Para dar respuesta a esta necesidad de servicios no financieros (asesoramiento y formación), MicroBank cuenta con más de 280 entidades en toda España que colaboran en los planes de viabilidad empresarial y cabe destacar también proyectos como el convenio con Fundación VISA y Autoocupació para ofrecer un programa de mentoring femenino que acompañe a las emprendedoras en el crecimiento de su negocio.

Asimismo, a través de la plataforma gratuita MicroBank Academy, la entidad facilita a las emprendedoras una oferta de cerca de 100 cursos online, organizados según la fase en la que se encuentre el negocio. Por otro lado, para contribuir a la construcción de comunidad, MicroBank ha fortalecido prácticas ya existentes como el Programa Emprendedoras, en colaboración con el Instituto de las Mujeres y la Cámara de Comercio, y ha participado en el Gender Finance Lab del Banco Europeo de Inversiones junto con otros bancos europeos, contribuyendo a generar soluciones compartidas y nuevos aprendizajes para apoyar de forma más efectiva a las mujeres emprendedoras.