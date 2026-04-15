Diplomados 30 alumnos de los programas de formación 'Huelva H2' y 'Ayuda a domicilio'

Entrega de diplomas de cursos de formación de la Junta en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte, ha visitado este miércoles los programas de Empleo y Formación 'Huelva H2' y 'Ayuda a domicilio', promovidos por el Ayuntamiento de la capital para la capacitación profesional de 15 personas menores de 30 años, y en situación de desempleo, a través de un contrato de formación en alternancia en soldadura y de otras 15 personas, mayores de 45 años, en el ámbito sociosanitario, que han recibido sus diplomas conducentes a la obtención de los correspondientes certificados profesionales.

Así, los alumnos trabajadores de 'Huelva H2' han recibido su certificación de las dos acciones formativas cursadas, 'Operaciones Básicas de Comunicación', de Nivel 1, con 190 horas y del certificado profesional 'Soldadura con Electrodo Revestido y Tig', de Nivel 2, con 640 horas formativas.

Por su parte, el alumnado de 'Ayuda a domicilio' ha recogido los diplomas de dos certificados profesionales de Niveles 1 y 2 de Atención Sociosanitaria a personas en el Domicilio y un programa formativo, de Nivel 1, alcanzando un total de 810 horas lectivas, según ha indicado la Junta en una nota.

El delegado de Empleo, que ha estado acompañado por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y miembros de la corporación municipal, ha saludado a los alumnos trabajadores, acompañados de ambos equipos directivos y docente, a los que ha felicitado por "el alto rendimiento obtenido por parte de los alumnos, el alto nivel de implicación y disposición personal en cada una de las acciones organizadas, demostrando en cada momento sus ganas por aprender."

Los dos programas formativos, de 12 meses de duración, ya se encuentran en su recta final. 'Huelva H2' se centra en estos momentos en tareas de reparación de instalaciones de uso público y el mantenimiento de elementos de seguridad urbana una vez terminado el periodo formativo y finalizará el próximo 15 de mayo.

Por su parte, 'Ayuda a domicilio' está previsto que concluya el 16 de junio y en estos momentos sus alumnos se encuentran desarrollando su trabajo en colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva, atendiendo a personas en situación de dependencia o vulnerabilidad.