Andalucía, segunda comunidad que más donantes de médula ósea incorporó al Redmo, con 5.925 nuevos registros

Archivo - Donante de médula osea - CENTRO DE TRANSFUSIONES - Archivo

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía incorporó en 2024 un total de 5.925 donantes al Registro de Donantes de Médula Ósea (Redmo), convirtiéndola en la segunda comunidad autónoma con mayor número de registros tras Cataluña, según los datos del Ministerio de Sanidad.

Cada año, cientos de pacientes en España con leucemias, linfomas y otras enfermedades hematológicas necesitan un trasplante de médula ósea para seguir viviendo. Su esperanza depende de una persona altruista que decida donar células de su médula, ya sea para un familiar o para un completo desconocido, según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota.

Mañana se celebra el Día Mundial del Donante de Médula Ósea, una jornada para recordar la importancia de este gesto solidario y un homenaje a quienes lo hacen posible.

El Ministerio de Sanidad, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y el Registro de Donantes de Médula Ósea (Redmo), gestionado por la Fundación Josep Carreras por designación del Ministerio de Sanidad y la ONT, se suman a este reconocimiento.

En la pasada edición se celebró el gran logro de haber superado los 500.000 donantes voluntarios inscritos en el Redmo, objetivo principal del Plan Nacional de Médula Ósea (PNMO), impulsado por la ONT en el año 2012.

En 2024 se sumaron 30.010 nuevos donantes, y en los ocho primeros meses de 2025 ya se han inscrito 16.051 más, lo que eleva el total a 515.450 personas registradas (cada año se dan de baja los donantes que superan los 60 años).

El dinamismo del Redmo ha impulsado un aumento récord de solicitudes; en 2024 se realizaron 715 peticiones de donación de médula, un 11% más que en 2023.

Finalmente, 426 donantes españoles completaron la donación de médula ósea (donación efectiva) el pasado año para pacientes en España y en más de 30 países. Este número supone un crecimiento del 8% respecto al año anterior.