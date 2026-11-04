Por Andalucía señala que la dimisión de Puente "devuelve la dignidad política" y pide a Moreno que "se ponga a trabajar"

La diputada de Por Andalucía, Esperanza Gómez, en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha calificado como un acto de "dignidad política" la dimisión del ya exministro de Transporte y Movilidad, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo) que ha costado la vida al menos a 69 personas. Asimismo, ha reclamado una investigación exhaustiva de lo sucedido en el siniestro.

En esta línea, ha señalado la presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para que "se ponga a trabajar" en un plan de infraestructuras para la comunidad, "de acuerdo con el Gobierno central", para mejorar la situación ferroviaria.

"Hace falta que Moreno Bonilla se ponga a trabajar, que deje de hacerse la turné por las televisiones nacionales, para que, de acuerdo con el Gobierno de la nación, se cree un programa de infraestructuras que vertebre todo el territorio andaluz, que hace falta y es una cuenta pendiente", ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento.

En esta línea, Gómez ha defendido el tren como "el transporte del futuro" y ha llamado a la reflexión del sistema ferroviario después de que "Madrid se haya convertido prácticamente en un tapón". Asimismo ha defendido la necesidad de reforzar el sistema desde lo público.

En paralelo, la parlamentaria de Por Andalucía ha recordado que PP y Vox se opusieron en el Congreso a topar los precios de los billetes de avión tras el accidente de Adamuz (Córdoba), después de que Moreno pidiese limitar los precios recientemente tras quedar Andalucía "aislada".

"Si ahora estamos viendo precios disparados y para ir a Madrid nos tenemos que gastar varios cientos de euros en coger un avión, es porque el Partido Popular y Vox tumbaron la medida en el Congreso de los Diputados. No vale venir reclamando algo que hace tan solo unos meses se ha rechazado en el Congreso de los Diputados", ha aseverado.