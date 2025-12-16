Por Andalucía señala "trágico legado de cinismo financiero" de PP-A con sus presupuestos: "Sigue la estela de Madrid"

La diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez, este martes en rueda de prensa. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

En la antesala de que el Pleno del Parlamento de Andalucía afronte este miércoles y jueves el debate final del proyecto de Presupuestos para 2026, la diputada del Grupo Por Andalucía Esperanza Gómez ha hecho balance de una legislatura desde el punto de vista de sus cuentas para concluir que se trata de "un trágico legado de cinismo financiero" al sostener que el gasto público autonómico se hace con "fondos estatales y europeos" y que "la aportación de la Junta de Andalucía es mínima".

En rueda de prensa en sede parlamentaria Gómez Corona ha sumado a ese ejercicio de evaluar una legislatura más allá de lo presupuestario una concepción de los servicios públicos donde ha apreciado que "Andalucía sigue la estela de Madrid" por cuanto "ha señalado siete años desmantelando lo público a favor de lo privado".

Ha expresado aquí su deseo desde un punto de vista electoral, según el cual "lo que querríamos es desmontar este modelo privatizador de los servicios públicos", ya que ha apelado a que "los andaluces merecen una Andalucía mejor y no se la está dando Moreno Bonilla", ha proclamado la también coordinadora de Sumar Andalucía.

Ha cuestionado Esperanza Gómez unas cuentas cuya viabilidad ha diferenciado de "un gobierno que no sabe si va a continuar al frente de la Junta de Andalucía", antes de reprocharle el rechazo a la quita de la deuda a cuenta de los mecanismos estatales, que ha retratado como "una inyección de 2.032 millones el primer año".

Ha defendido las 647 enmiendas presentadas por su grupo parlamentario, que se ha situado en este sentido como el segundo más propositivo tras Vox, de los que ha apuntado "que no son parches" y cuya aspiración ha sido "movilizar 13.000 millones donde pensamos que estaría mejor", y dentro de ellos 6.000 millones para mejorar materias como la sanidad, la educación o los 830 millones para vivienda, o "1.400 millones para hacer frente a la despoblación".

Gómez Corona también ha recriminado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el tono de sus referencias a la crisis del cribado de cáncer de mama en la presentación de su libro 'Manual de convivencia', que lleva por subtítulo La vía andaluza, al considerar, como hizo el viernes en Barcelona, que el dato que ofreció de que entre las 2.317 afectadas un 99% de ellas no habían desarrollado cáncer, se ha reafirmado en la conclusión que "está tratando este asunto muy mal", de manera que lo sitúa como "una confabulación contra él".

"Esta insensibilidad no es digna de un presidente de la Junta de Andalucía", ha sostenido la diputada de Por Andalucía, quien ha instado a Moreno a que "nos lo cuente en el Parlamento", por cuanto ha considerado que "la cifra esa (2.317 afectadas) hasta que no la diga en sede parlamentaria no podamos darla por buena".