Andalucía Por Sí denuncia la "banalización" de la crisis sanitaria de los cribados de cáncer de mama por parte de Moreno

El coordinador nacional de Andalucía Por Sí - Andalucistas, Christopher Rivas. - ANDALUCÍA POR SÍ

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Por Sí - Andalucistas ha denunciado la "indecente banalización" que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, está haciendo de una de "las crisis sanitarias más graves vividas en la región en los últimos años", refiriéndose a los fallos en los cribados de cáncer de mama.

La formación política ha criticado en una nota que Moreno haya admitido que alrededor de una treintena de mujeres desarrollaron tumores tras no ser correctamente diagnosticadas a tiempo. Sin embargo, ha subrayado que, en "lugar de centrar el foco en las víctimas, el presidente andaluz se haya referido a la crisis en términos políticos, destacando que la pérdida de seis puntos en la intención de voto ya se ha recuperado, como si ese fuera el verdadero balance del escándalo".

Para los andalucistas, la forma en que Moreno ha abordado los fallos en los cribados de cáncer de mama es "profundamente reveladora" y "políticamente inaceptable". Según la formación, "mientras el presidente de la Junta habla de encuestas y consecuencias electorales, hay mujeres que han sufrido las secuelas de un fallo del sistema que ha afectado su salud y la de sus familias".

Desde Andalucía Por Sí - Andalucistas advierten que el Gobierno andaluz está utilizando una "estrategia deliberada para señalar a un único responsable, tratando de minimizar el alcance del problema y presentarlo como un error individual". "Lo ocurrido no es una desviación puntual, sino la consecuencia directa de un fallo estructural del sistema sanitario público andaluz, deteriorado tras años de recortes, privatizaciones encubiertas, falta de personal y colapso en las pruebas diagnósticas", han subrayado. "Ese sistema tiene responsables políticos", han concluido.

En este contexto, el coordinador nacional de Andalucía Por Sí - Andalucistas, Christopher Rivas, ha pedido a Moreno "que mida esta tragedia en puntos de intención de voto es una obscenidad política". "No estamos hablando de encuestas, estamos hablando de mujeres que desarrollaron cáncer porque el sistema falló", ha señalado, criticando que el presidente de la Junta "intente cerrar el escándalo señalando a una sola persona", considerándolo "una maniobra cobarde para eludir responsabilidades políticas".

Rivas también ha señalado que, aunque Moreno "pretenda pasar página porque cree que ya no le penaliza electoralmente", la responsabilidad institucional, ha subrayado, "no prescribe cuando mejoran las encuestas".

Desde Andalucía Por Sí - Andalucistas, se ha exigido el "reconocimiento explícito del fallo estructural" en el sistema de cribados de cáncer de mama, en lugar de la "criminalización de una única persona". La formación política demanda también "transparencia total" sobre el número de mujeres afectadas y la evolución de sus diagnósticos, así como "la asunción de responsabilidades políticas" por parte de la Consejería de Salud y del Gobierno andaluz.

Entre sus reivindicaciones, destacan un "plan urgente" para evitar más retrasos en las pruebas diagnósticas y un "refuerzo inmediato de la sanidad pública andaluza" frente al modelo de deterioro promovido por el PP. Andalucía Por Sí ha subrayado que continuará denunciando "esta grave negligencia institucional" y defendiendo una sanidad pública "digna, transparente y centrada en las personas, no en las encuestas".