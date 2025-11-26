Por Andalucía sitúa a Moreno con "respiración asistida" ante Debate de la Comunidad: "No se ha visto en esta situación"

La diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez, este miércoles en rueda de prensa. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del Grupo Por Andalucía Esperanza Gómez ha considerado este miércoles en rueda de prensa, en la jornada previa a la celebración en el Pleno del Debate sobre el estado de la Comunidad, que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo afronta "necesitado de respiración asistida" por cuanto ha considerado que "nunca se ha visto en esta situación".

Ha ahondado sobre este debate para apuntar que de "Moreno Bonilla no esperamos nada", convencida de que el presidente andaluz apelará a que "siga diciéndonos que aquí no pasa nada y que somos nosotros los que vemos una Andalucía catastrofista".

"Lo que esperamos de verdad es que se le caiga la careta de amable que tiene Moreno Bonilla, porque en el fondo es igual que Mazón y es igual que Ayuso", ha continuado argumentando en este sentido.

La también coordinadora de Sumar Andalucía ha afirmado que "las políticas son las mismas", en alusión a la gestión del dimitido presidente de la Generalitat Valenciana y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero que la diferencia es que "el presidente Moreno Bonilla muestra esa medio sonrisa de aquí no ha pasado nada".

"Nosotros ya sabemos cómo son sus políticas y que la vean toda la ciudadanía andaluza", ha demandado en este sentido.

Ha esgrimido la diputada de Por Andalucía un contexto actual caracterizado por la instrucción de diligencias previas en dos juzgados de Sevilla y Cádiz sobre la contratación de emergencia y el fraccionamiento de contratos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a la crisis política suscitada por los fallos de las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama.

Ha apelado Esperanza Gómez a "la situación general del sistema sanitario público necesitado de mejoras", para señalar entonces el problema de fondo de "una externalización" de servicios, que ha calificado de "contraria a la universalidad del sistema sanitario público y a su calidad", además de advertir "que se hace de manera fraudulenta", conclusión que ha sustentado en que "los tres últimos gerentes del SAS estén imputados", mientras ha recordado que "se troceaban contratos y se daban a dedo".

Tras mencionar también lo que ha llamado "el caso de Almería, que era sistémico y no era solo un tema de mascarillas", ha considerado Gómez Corona que el espíritu del PP ante este debate será de "sacar pecho, como en el tema de los cribados, y le echarán la culpa a las mujeres que se han hecho los cribados, a los profesionales sanitarios y a la oposición".

Ha barruntado entonces que la reacción de Moreno ante el Debate de la Comunidad será de "niego la mayor, tiro para adelante como si no pasara nada y digo que la situación no la he provocado yo, sino que la han provocado otros".

"Y, mientras tanto, el sistema sanitario sigue sufriendo", ha proseguido lamentándose.